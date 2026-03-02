Жительница Тегерана с портретом убитого аятоллы Али Хаменеи, 1 марта 2026 года Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters / Scanpix / LETA

Что происходит в Израиле и странах Персидского залива

В ночь на 2 марта Иран провел новую — девятую — волну атак на Израиль и американские базы в регионе. В Израиле звучали сирены, пострадавших в результате атаки нет. Взрывы также были слышны в Дубае, Дохе и Бахрейне.

Иранские беспилотники нанесли удар по аэропорту Эрбиль в северном Ираке, где расположена военная база США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По словам источника WSJ, база не получила значительных повреждений, пострадавших нет. Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило факт удара по аэропорту.

В Кувейте разбился американский истребитель F-15. В соцсетях появились кадры падающего самолета. Журналисты геолоцировали место и выяснили, что это произошло к западу от города Эль-Джахра. Cудя по кадрам, как минимум один летчик катапультировался и выжил. Иранское агентство Tasnim пишет со ссылкой на источники, что летчик был передан силам безопасности Кувейта.

Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что с начала военной операции в Иране американские военные поразили более тысячи целей и использовали более 20 типов самолетов, кораблей, ракет и других систем вооружения, включая стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и «специальные возможности, которые не подлежат раскрытию».

The New York Times, изучившая спутниковые снимки, видеозаписи и заявления американских военных, пишет, что Иран нанес удары как минимум по шести военным объектам США на Ближнем Востоке. Ударам подверглись объекты в Бахрейне, Ираке и ОАЭ, а также три базы в Кувейте.

Война США и Израиля с Ираном уже затронула весь Ближний Восток На отели в Дубае падают обломки дронов, в аэропортах застряли десятки тысяч туристов (в том числе из РФ), а нефтяной рынок с тревогой ждет блокады Ормузского пролива

Что говорят с обеих сторон конфликта

Иран не будет вести никаких переговоров с США, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Он написал об этом в своих соцсетях — в ответ на твит, где цитировался The Wall Street Journal, сообщивший, что Лариджани представил инициативу о возобновлении переговоров с Белым домом через посредников из Омана. Накануне Трамп заявил в интервью The Atlantic, что новое руководство Ирана попросило его возобновить переговоры, и он согласился.

Кто заменит убитого аятоллу Али Хаменеи — неизвестно. Трамп в интервью The New York Times заявил, что у него есть «три очень хороших варианта» того, кто мог бы возглавить Иран, но отказался назвать имена. В ответ на вопрос о планах передачи власти президент США выразил надежду, что элитные военные силы Ирана «просто передадут свое оружие иранскому народу», пишет NYT.

По мнению Трампа, операция против Ирана займет примерно четыре недели «или даже меньше» — так он сказал в интервью британской Daily Mail. При этом президент США ожидает, что в американской армии еще будут потери. Накануне Центральное командование сообщило, что в ходе операции «Эпическая ярость» трое американских военнослужащих погибли в бою, пятеро получили серьезные ранения. «У нас трое, но мы ожидаем потерь. Но в конечном итоге это будет отличной сделкой для мира», — сказал Трамп в интервью NBC News.

Лидеры Германии, Франции и Великобритании заявили, что «возмущены» неизбирательными ракетными ударами Ирана по странам Персидского залива и пригрозили необходимыми и соразмерными оборонительными мерами для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники.

«Хизбалла» атаковала Израиль. ЦАХАЛ нанес удар по Ливану

«Хизбалла» в ночь на 2 марта ударила ракетами и беспилотниками по северу Израиля. Нападение, как заявили в террористической группировке, стало местью за убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Одна ракета была перехвачена, еще несколько упали в открытой местности, пострадавших нет. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удар по Ливану. Его целями, как заявили военные, стали штаб-квартира и инфраструктура «Хизбаллы».

Перед ударом по Ливану ЦАХАЛ выпустил предупреждение об эвакуации для жителей юга страны. Вскоре после этого глава Генштаба израильской армии Эяль Замир объявил о начале наступательной операции против «Хизбаллы». По его словам, Израиль готовился к «многофронтовому» сценарию. Любой враг, угрожающий нашей безопасности, заплатит высокую цену», — заявил Замир.

В Минздраве Ливана заявил, что в результате ударов Израиля погиб 31 человек, еще 149 человек получили ранения. Al-Arabiya и Al-Hadath сообщили со ссылкой на источники, что в результате удара погиб глава политического крыла «Хизбаллы» Мохаммед Раад.

Пожар в здании, разрушенном после израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, 2 марта 2026 года AFP / Scanpix / LETA

Место израильского удара в южном пригороде Бейрута, 2 марта 2026 года AFP / Scanpix / LETA

Как реагируют цены на нефть

На открытии рынков нефть марки Brent торговалась выше 80 долларов за баррель. Ее цена выросла на 13% (до 82 долларов) — это максимум с лета 2024 года. Вскоре после начала торгов цена скорректировалась до 79 долларов.

Фондовые рынки Объединенных Арабских Эмиратов в понедельник и вторник 2–3 марта будут закрыты, заявили в Управлении по ценным бумагам и товарам ОАЭ. «Управление продолжит следить за развитием ситуации в регионе и на постоянной основе оценивать обстановку, принимая при необходимости дополнительные меры», — говорится в заявлении. На биржах Abu Dhabi Securities Exchange и Dubai Financial Market торгуются акции наиболее ценных компаний региона, отмечает Reuters.

«Колоссальный шок для мировых цен на нефть» Война США и Израиля с Ираном — риск для всей глобальной экономики. Ждать ли нефти по 100 долларов за баррель? И как этот скачок повлияет на США, Китай, Европу и РФ?

