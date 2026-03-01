Война США и Израиля с Ираном уже затронула весь Ближний Восток На отели в Дубае падают обломки дронов, в аэропортах застряли десятки тысяч туристов (в том числе из РФ), а нефтяной рынок с тревогой ждет блокады Ормузского пролива

Яхта поблизости от порта Джебель-Али в Дубае после сообщения об иранском ударе, 1 марта 2026 года Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

Ответ Ирана на удары, в результате которых были убиты высокопоставленные руководители исламской республики, в этот раз затронул не только Израиль, но и страны Персидского залива. Под ударом, в частности, оказались Объединенные Арабские Эмираты — важнейший союзник США на Ближнем Востоке.

Иранские атаки в ОАЭ

В Дубае в результате падения обломков иранских беспилотников, перехваченных силами ПВО, пострадали два человека. Еще один инцидент затронул отель Бурдж-эль-Араб, известный как башня-парус. В результате падения обломков дрона в субботу, 28 февраля, загорелся внешний фасад небоскреба.

Также под удар, судя по сообщениям, попал международный аэропорт Дубая (DXB), в котором «в результате инцидента», как сообщили власти эмирата, был поврежден один из залов вылета и пострадали четверо сотрудников. Аэропорт Дубая — самый загруженный в мире хаб по объему международных перевозок. В 2025 году через него прошли рекордные 95,2 миллиона пассажиров (в Шереметьево пассажиропоток в том же году составил чуть более 43 миллионов).

Повреждения есть и в Абу-Даби — крупнейшем эмирате ОАЭ. 1 марта обломки беспилотника, сбитого системами ПВО, попали в фасад здания одного из небоскребов комплекса Etihad Towers. По данным властей эмирата, легкие травмы получили женщина и ребенок.

В министерстве обороны ОАЭ заявили, что с начала иранской атаки силы ПВО отразили атаку 137 ракет и 209 беспилотников, запущенных по территории эмиратов. Эти удары в Минобороны ОАЭ назвали «вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права».

Атаки в других странах Персидского залива

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прозвучало несколько взрывов, сообщили корреспонденты AFP и жители города. Очевидцы говорят, что слышали несколько громких хлопков и видели поднимающийся дым. Другие подробности случившегося пока неизвестны.

В Кувейте силы ПВО утром 1 марта успешно отразили несколько вражеских воздушных целей, сообщили в министерстве обороны. Перехваты произошли на юге страны и были проведены «эффективно и с соблюдением всех возможностей». О пострадавших не сообщается.

Об отражении иранских атак с участием беспилотников и ракет также сообщили в министерстве обороны Катара. В сообщении от 1 марта говорится, что в результате операций по перехвату пострадавших нет.

Столб дыма — предположительно, после иранского удара в промышленном районе Дохи, 1 марта 2026 года Mahmud Hams / AFP / Scanpix / LETA

В Омане атаке двух беспилотников подвергся торговый порт Дукм. Один из дронов задел жилой модуль, пострадал иностранный рабочий. Второй дрон был перехвачен, его обломки упали рядом с топливными резервуарами.

В столице королевства Бахрейн Манаме в результате «инцидента» поврежден отель Crowne Plaza, сообщил CNN представитель Intercontinental Hotel Group, которая владеет отелем. «Все гости и сотрудники найдены, они в безопасности, и сейчас ситуация находится в руках местных властей», — говорится в сообщении. На видео, которое подтвердил CNN, над районом отеля поднимается дым. В течение ночи, как отмечает CNN, ПВО Бахрейна отражали «враждебные иранские ракетные атаки», перехватив как минимум 45 ракет и девять беспилотников, а в утренней сводке 1 марта государственные СМИ сообщили, что в ряде районов зафиксировано падение обломков.

Отель Crowne Plaza в Бахрейне, поврежденный обломками беспилотника, 1 марта 2026 года Fadhel Madan / AFP / Scanpix / LETA

Глава Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Иран не намерен атаковать другие страны региона — только базы США на их территории. Он добавил, что такие военные объекты «не являются территорией стран региона, это территория Соединенных Штатов».

Закрытое небо и застрявшие в странах залива туристы

Закрытие неба над странами Ближнего Востока привело к коллапсу авиасообщения. Сотни тысяч пассажиров не могут вылететь из аэропортов, отменены более тысячи рейсов. По данным компании Cirium, занимающейся авиационной аналитикой, в субботу были отменены 966 из примерно 4218 рейсов в страны Ближнего Востока. В воскресенье из 4329 запланированных рейсов на Ближний Восток были отменены 716 рейсов. Сервис по отслеживанию воздушных судов Flightradar24 сообщил, что 1 марта в семи Ближнего Востока было отменено более 3400 рейсов.

Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая после его закрытия, 1 марта 2026 года Altaf Qadri / AP / Scanpix / LETA

В регионе застряли до 20 тысяч российских туристов, у которых отменены или пропущены рейсы на ближайшие даты, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В генконсульстве России в Дубае заявили, что с учетом закрытого неба в странах Персидского залива выполнение регулярных вывозных рейсов «не представляется возможным». Россиянам, находящимся в ОАЭ, рекомендовали сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и поддерживать связь с туроператором, авиакомпанией и администрацией отеля.

В порту Дубая из-за иранских атак второй день стоит круизный лайнер MSC Euribia. Он должен был отправиться в семидневный круиз по Персидскому заливу из Дохи 1 марта, однако компания отменила рейс. По словам пассажиров, они видят и слышат прилеты во время атак, при этом многие купаются и загорают прямо на лайнере, пишет «Осторожно, новости».

В Катаре, как рассказали «Осторожно, новости» остающиеся там туристы, с утра 1 марта было спокойно, но затем снова начали приходить сообщения об угрозе обстрелов. Власти страны просят туристов не выходить даже к бассейнам в апартаментах. В Дохе не проводятся экскурсии, закрыто метро, приостановили работу сервисы заказа такси, пишет «Осторожно, новости».

Закрытие Ормузского пролива

На фоне продолжающихся атак еще в первый день войны, 28 февраля, появились сообщения о закрытии Ормузского пролива — важнейшего в мире маршрута экспорта нефти из стран Персидского залива (через него ежедневно проходит пятая часть мировой нефти и сжиженного природного газа, перевозимых морем).

В субботу представитель военно-морской миссии Евросоюза Aspides заявил, что корабли получают от Корпуса стражей исламской революции радиосообщения о том, что «ни одному судну не разрешается проходить через Ормузский пролив». Собеседник Reuters отмечал, что Иран официально не подтвердил наличие такого приказа, хотя в течение многих лет Тегеран угрожал заблокировать Ормузский пролив в ответ на любое нападение на исламскую республику.

После этого суда стали массово избегать Ормузского пролива. В воскресенье, как отмечает Bloomberg, корабли начали выходить из пролива, при этом ни одно судно в него, по всей видимости, больше не зашло. По данным Reuters, не менее 150 танкеров, в том числе перевозящих сырую нефть и сжиженный природный газ, встали на якорь за пределами Ормузского пролива.

1 марта у побережья Омана был атакован находившийся в проливе танкер «Скайлайт» (Skylight). С чьей стороны была организована атака — неизвестно, однако вскоре в соцсетях появились кадры тонущего после удара судна, которые опубликовало иранское телевидение. Власти Омана сообщили, что экипаж судна из 20 человек был эвакуирован, четверо получили ранения. Само судно, как пишет Bloomberg, в 2025 году попало под санкции США как «пособник экспорта иранской нефти».

Новая война на Ближнем Востоке вызвала опасения, что военная эскалация может привести к резкому росту цен на нефть, повышению стоимости топлива на АЗС и глобальному экономическому спаду, пишет The Guardian. Нефтяные рынки готовятся к шоку, а длительный сбой в поставках, как отмечает Bloomberg, будет иметь «сейсмические последствия» для мировой торговли нефтью.

