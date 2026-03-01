«Я согласился поговорить». Трамп заявил, что Иран готов возобновить переговоры с США

Президент США Дональд Трамп заявил The Atlantic, что новое руководство Ирана попросило его возобновить переговоры.

«Они хотят поговорить, и я согласился, поэтому я буду говорить с ними. Им следовало сделать это раньше. Они должны были сделать то, что было очень практично и легко сделать раньше. Они ждали слишком долго», — сказал Трамп.

Президент США не стал отвечать на вопрос, когда могут состояться переговоры. «Большинство из этих людей ушли. Некоторые из тех, с кем мы имели дело, ушли, потому что это был большой — это был большой удар. Им следовало сделать это раньше, Майкл. Они могли бы заключить сделку. Им следовало сделать это раньше. Они слишком умничали», — заявил Трамп.

В интервью CNBC президент США сказал, что операция США в Иране продвигается «с опережением графика». «Сейчас события развиваются в очень позитивном направлении», — сказал Трамп.

В то же время в интервью Fox News Трамп заявил, что если бы США и Израиль не начали войну против Ирана, то «у них было бы ядерное оружие в течение двух недель». «И тогда все это было бы невозможно», — добавил Трамп.

До того, как США и Израиль 28 февраля начали войну против Ирана, представители Вашингтона и Тегерана проводили переговоры, посвященные иранской ядерной программе. США настаивали на том, чтобы Иран отказался от разработки ядерного оружия.

В результате удара Израиля и США погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

