Власти Ирана заявили, что не будут вести переговоры с США
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не собирается вести переговоры с Вашингтоном.
«Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами», — написал Лариджани в соцсети X.
Ранее The Wall Street Journal написал, что Лариджани выступил с инициативой переговоров и передал США это предложение через посредников.
Президент США Дональд Трамп говорил The Atlantic, что новое руководство Ирана попросило его возобновить переговоры, и он согласен на это. От кого исходила просьба, Трамп не уточнял.
Али Лариджани — один из самых высокопоставленных членов руководства Ирана, которым удалось пережить первые два дня войны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в первый день, страной руководит временный совет.