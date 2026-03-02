Аэропорты Ближнего Востока закрыты третий день. Отменены тысячи рейсов. Не могут вылететь сотни тысяч пассажиров Это самый тяжелый авиационный кризис со времен пандемии, пишет The Guardian

Табло с задержками рейсов в международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте, Ливан. 28 февраля 2026 года Hassan Ammar / AP / Scanpix / LETA

Небо над большинством Ближнего Востока третий день остается закрытым из-за войны в регионе. Крупнейшие аэропорты, включая аэропорт Дубая — самый загруженный в мире хаб по объему международных перевозок — не работают, и это привело к самому серьезному авиационному кризису со времен пандемии ковида, пишет The Guardian.

По данным сервиса FlightAware, в субботу было отменено почти 2800 рейсов, в воскресенье — более 3100. К утру понедельника было отменено еще 1239 рейсов, в числе которых — сотни вылетов авиакомпаний Emirates, Etihad Airways и Qatar. Отмены и у других перевозчиков, для которых аэропорты Ближнего Востока (и в частности Дубай) были крупными транспортными хабами — например, Air India отменила рейсы в Европу и Северную Америку из Дели, Мумбаи и Амритсара. Большинство авиакомпаний, не базирующихся на Ближнем Востоке, объявили о приостановке полетов в регион на несколько дней — вплоть до 8–10 марта.

По последним данным сервиса Flightradar24, к утру 2 марта было отменено более двух тысяч рейсов в семи ключевых аэропортах — в Дубае (DXB и Аль-Мактум), Абу-Даби и Шардже (все — ОАЭ), а также в Дохе, Кувейте и Бахрейне. Оценить число людей, затронутых отменами по всему миру, сложно, но вероятно, речь идет о сотнях тысяч. По данным компании Cirium, занимающаейся авиационной аналитикой, только в аэропортах Дубая, Дохи или Абу-Даби ежедневно совершают пересадку не менее 90 тысяч пассажиров трех крупнейших авиакомпаний — Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways.

2 марта из аэропорта Абу-Даби вылетел первый самолет — Airbus A380 авиакомпании Lufthansa, который направляется в Мюнхен, но без пассажиров на борту: это технический перегоночный рейс.

C проблемами из-за отмен рейсов и закрытия неба массово столкнулись и российские туристы, отдыхавшие в странах Ближнего Востока и Азии. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в воскресенье, 1 марта, сообщали, что на Ближнем Востоке застряли до 20 тысяч российских туристов, у которых отменены или пропущены рейсы на ближайшие даты.

Власти Абу-Даби официально поручили отелям продлевать проживание гостей, которые не могут покинуть страну из-за ограничений. Похожее поручение выпустили и власти Дубая, хотя формулировки в нем, как отмечает АТОР, оказались более размытыми. По данным крупных туроператоров, практически все их клиенты, столкнувшиеся с отменой рейсов, были расселены. Однако телеграм-каналы пишут, что в Дубае россиян, не успевших вылететь из ОАЭ до закрытия аэропорта, массово выселяют из отелей.

По предварительной оценке АТОР, которую приводит «Коммерсант», туристический бизнес потратит до 10 миллионов долларов (это около 773 миллионов рублей) на дополнительное размещение и вывоз туристов, застрявших за границей из-за отмен рейсов и закрытия неба. В АТОР добавили, что обострение на Ближнем Востоке затронуло не менее 60 тысяч туристов.

На фоне кризиса падают акции туроператоров и авиакомпаний, отмечает Reuters. Акции TUI (крупнейшей туристической компании Европы) упали на 7% в начале торгов, акции владельца British Airways на 9%, Lufthansa и Air France-KLM потеряли по 7%. Не менее 4% потеряли акции азиатских авиаперевозчиков.

