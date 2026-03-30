Война 1496-й день. Союзники попросили Украину меньше атаковать нефтяную инфраструктуру России, заявил Владимир Зеленский

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Украина

Некоторые союзники Украины просят ее ограничить удары по российской экспортной инфраструктуре в связи с кризисом на рынке энергоносителей, который вызван войной США и Израиля с Ираном и перекрытием Ормузского пролива, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«В последнее время после энергетического мирового кризиса мы получали сигналы от некоторых наших партнеров, как сделать так, чтобы уменьшить наши ответы по нефтяному энергетическому сектору РФ», — рассказал Зеленский.

Он заявил, что Украина «не просто наносит удары, а отвечает». Зеленский пообещал, что Украина не будет атаковать энергетический сектор РФ, если Россия не будет атаковать украинскую энергетику.

Президент Украины также отметил, что в Киеве готовы говорить «о любом прекращении огня».

Полное прекращение огня. Прекращение огня энергетическое. Прекращение — food security и энергетика, то есть и море, и небо. Полностью — чтобы не летали ни ракеты, ни дроны. Не бить по инфраструктуре. Мы все это предлагали. И мы открыты. Если русские будут готовы — пожалуйста, мы готовы.

Отдельно Зеленский отметил, что Украина готова к прекращению огня на Пасху. В этом году в Украине и России праздник приходится на 12 апреля.

Президент Украины отметил, что не против кратковременного перемирия, поскольку не опасается, что российские военные смогут быстро укрепить свои позиции. «Что касается укрепления за такие 2-3 дня, укрепления позиций России, за 2-3 дня они ничего не смогут укрепить. Мы помним, за три дня, что обещали [захватить Киев в 2022 году], и что они не смогли сделать», — отметил Зеленский.

После начала новой войны на Ближнем Востоке из-за дефицита энергоносителей США смягчили санкции против российской нефти: в частности, чтобы стабилизировать мировые энергетические рынки, Вашингтон на 30 дней отменил ограничения на покупку нефти и нефтепродуктов, находящихся на танкерах в открытом море. Это решение вызвало критику со стороны европейских стран.

Зеленский после этого прямо заявил, что у Украины «есть свои собственные санкции и возможности», чтобы продолжать давление на Россию, имея в виду атаки на энергетическую инфраструктуру РФ.

За последнюю неделю Украина значительно усилила удары по российским экспортным мощностям на Балтике. Усть-Луга — крупнейший порт РФ в регионе — как минимум трижды подвергался массированным ударам; каждый раз они приводили к пожарам и остановке работы порта.

По подсчетам агентства Reuters, в конце марта в России были остановлены как минимум 40% экспортных мощностей по нефти — из-за атак украинских беспилотников, задержаний российских танкеров и прерванного с января транзита по нефтепроводу «Дружба».

Война в фотографиях

В Украине из-за атак дронов пассажирские поезда все чаще останавливаются в пути для эвакуации пассажиров: их просят выйти из поезда в целях безопасности, а после окончания воздушной угрозы состав продолжает движение.

29 марта, когда российские военные провели массированную атаку с применением более 400 беспилотников, поезда останавливались почти по всей стране. Поезд «Киев — Кривой Рог» останавливали трижды.

Ania Tsoukanova / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Дарья (Сербия). У значительной прослойки российской оппозиции к происходящему удивительное отношение: вот в Иране диктатура, поэтому давайте свергать строй военным путем. Ради демократии можно разбомбить Иран. Ведь население страны, которую косят ковровыми бомбардировками, склонно бежать свергать правительство, а не объединяться вокруг него.

Кстати, Путину тоже не нравится политический строй Украины: в один момент его переклинило, и он пошел свергать «враждебный» строй и наводить «дружественный». И, поскольку Украина — сосед России, заодно сразу ввел войска.

И никому вроде не надо объяснять, почему убивать украинцев плохо. Но почему-то по риторике многих оппозиционеров возникает ощущение, что хорошую Украину с демократическим режимом бомбить нельзя, а вот плохие страны (сначала Иран, дальше как пойдет) — можно. Ведь вы не понимаете, это другое. А что другого? В Иране тоже живут люди, они могут быть сколько угодно против диктатуры — боюсь, пилот бомбардировщика не отличит противника диктатуры от слуги режима. А общая мысль, что ни одну страну нельзя бомбить, стала настолько непопулярной, что уже неудобно как-то.

Ну и мое любимое: вот примерно так же насаждать демократию могут начать и в России. Я не про текущие попытки украинцев разнести заводы и прочее — это все военные легитимные цели. Я про то, что можно попытаться свергнуть Путина с помощью ковровых бомбардировок, например, Москвы. В которой есть Кремль и орда чиновников, а есть обычные люди. И среди этих обычных людей немало тех, кому глубоко противна власть. Но никто не будет разбираться: если принято решение бомбить, учтены и допустимые потери. И Трамп, и Путин, и КСИР в Иране, кстати, все эти потери учли и разрешили — им всем по барабану, умрут дети в Киеве, Тегеране, Дубае, Тель-Авиве или нет. Не знаю, как вам, но мне кажется, это абсолютно дерьмово.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война 1495-й день. Украина получила от США гарантии: предназначенное для нее оружие не будут перепродавать на Ближний Восток

«Медуза»