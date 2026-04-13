Военнослужащие 154-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины готовят беспилотник для доставки боеприпасов и продовольствия на боевые позиции, апрель 2026 года Serhii Korovainyi / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне.

Перемирие, объявленное на фронте в честь православной Пасхи, завершено. В Минобороны РФ утром 13 апреля подтвердили, что «продолжили проведение специальной военной операции».

Режим перемирия официально действовал с 16 часов субботы до полуночи понедельника. Президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии в одностороннем порядке. Президент Украины Владимир Зеленский, предлагавший прекращение огня еще несколькими днями ранее (тогда предложение осталось без ответа), заявил, что ВСУ будут действовать зеркально.

В итоге обе стороны обвинили друг друга в многочисленных нарушениях перемирия, утверждая при этом, что со своей стороны соблюдали его условия.

Генштаб ВСУ в сегодняшней сводке заявил, что российские военные нарушили режим прекращения огня в общей сложности 10 721 раз. По утверждению украинских военных, за время перемирия россияне совершили 119 штурмов и 1567 артиллерийских обстрелов, а также запустили 9035 дронов.

Спикер группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов заявил, что непосредственно на линии фронта «фактически не было никакого пасхального перемирия», российские военные использовали пасхальный день для восстановления сил и переброски техники — а интенсивность боевых действий не упала.

Однако в сводке Генштаба подчеркивалось, что в целом за время перемирия российские военные не наносили ракетных и авиационных ударов, а также атак дронами-камикадзе «Шахед».

Минобороны РФ в свою очередь заявило, что в общей сложности зафиксировало 6558 нарушений перемирия со стороны ВСУ. Украинские военные, утверждает Минобороны, в том числе наносили удары «по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей».

При этом, как утверждает Минобороны, до полуночи понедельника сами российсие военные «строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях».

Независимого объективного контроля за взаимным соблюдением перемирия не велось.

Война в фотографиях. Пхеньян

В Пхеньяне в начале 2026 года построили новый квартал для членов семей военных из КНДР, участвовавших в боях в российско-украинской войне. Новую улицу назвали Сэбёр («Новая звезда»), в торжественном открытии квартала в феврале участвовал Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э.

КНДР направила своих военных в Россию в конце 2024 года — для помощи в восстановлении контроля над захваченной украинскими военными территорией Курской области. В боях непосредственно на украинской территории официально они участия не принимали. После возвращения Курской области под контроль РФ большинство северокорейских военных вернулись домой, однако несколько тысяч человек остались в России для помощи в восстановлении деоккупированного региона.

Официальных данных о корейских потерях в войне нет. По данным разведки Южной Кореи, погибнуть или получить ранения могли около шести тысяч человек.

Ким Чен Ын и его дочь с членами семьи одного из военных. 15 февраля 2026 года KCNA / EPA / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Надежда. Мой сын — студент, и им регулярно предлагают контракт. Но он говорит, что никто в ВУЗе не воспринимает это всерьез, у всех планы после обучения постараться свалить отсюда подальше. И только это и радует, что молодые понимают весь абсурд происходящего. Конечно, молчат, потому что читают новости, и в курсе, что сейчас «заехать» можно даже за одно неудачное слово. А жить всем хочется, и желательно на свободе. В этой стране больше не чувствую себя свободной, нет уверенности ни в чем, даже не уверена что наступит завтра. Каждый день, как испытание на прочность.

Все мои знакомые и друзья, так же как и я, пытаются радоваться мелочам, но осознание вранья самим себе приводит в уныние. Нет ничего радостного больше! Люди гибнут! Молодые, дети, пожилые, и спонсируем это все мы — налогоплательщики. И с нашего молчаливого согласия ежедневно погибают сотни людей. Стыдно слушать об очередных похоронах в очередной знакомой семье, потому что мы все к этому причастны. Потому что молчим, ибо сами жить хотим. Ненавижу эту позицию безысходности. Уехала бы прямо сейчас, но муж не хочет, хотя у самого родной брат там погиб. Живу только надеждой и верой в то, что справедливость обязательно скоро наступит. И все, кто затеял это кровопролитие — сдохнут!

Война 1509-й день. Москва и Киев обвинили друг друга в несоблюдении пасхального перемирия

