Война 1509-й день. Москва и Киев обвинили друг друга в несоблюдении пасхального перемирия

Пасхальные куличи в квартире дома, поврежденного в результате удара беспилотника России в Сумах, 11 апреля 2026 года Yehor Kryvoruchko / Kordon.Media / Global Images Ukraine / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне.

Утром 12 апреля Минобороны РФ заявило, что в соответствии с приказом Владимира Путина все группировки войск в Украине «с 16.00 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях».

При этом в министерстве утверждают, что Вооруженные силы Украины в ночь на 12 апреля трижды атаковали позиции ВС РФ в Днепропетровской области: два раза в направлении села Гай и один раз — в направлении села Отрадное. Кроме того, российская сторона утверждает, что сорвала четыре попытки выдвижения ВСУ на позиции войск России в Сумской области и самопровозглашенной ДНР.

Всего, по заявлению Минобороны РФ, с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля Россия зафиксировала, что ВСУ 1971 раз нарушили пасхальное перемирие.

Генштаб ВСУ, в свою очередь, заявил, что по состоянию на 8:00 войска РФ 2299 раз нарушали режим прекращения огня, который начался накануне.

По заявлению украинской стороны, Россия совершила 28 штурмов, 479 обстрелов, а также более 1800 раз атаковала беспилотниками «Ланцет» и «Молния», а также FVP-дронами. При этом, как отметили ВСУ, Россия не наносила удары ракетами, управляемыми авиабомбами или ударными беспилотниками типа «Шахед».

Начальник военной администрации Сумской области Олег Григоров сообщил, что в результате удара беспилотника России по машине скорой помощи в Глуховской общине в ночь на 12 апреля ранения получили три медработника. Воздушные силы ВСУ утром 12 апреля сообщили, что зафиксировали полет российского беспилотника (его тип не указывается) над Сумской областью.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером 11 апреля, что Украина предложила России продлить режим прекращения огня после того, как в ночь на 13 апреля истечет срок пасхального перемирия. «Мы сделали предложение России, и, если Россия вновь выберет войну вместо мира, это еще раз продемонстрирует миру, и, в частности, Соединенным Штатам, кто и чего на самом деле хочет», — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 12 апреля, что по истечении срока перемирия Россия будет продолжать боевые действия до тех пор, пока Зеленский не заключит мир с Россией. «Это можно сделать буквально в режиме „сегодня“. Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения. И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло», — заявил Песков. Он добавил, что Россия хочет «устойчивый мир».

Президент РФ Владимир Путин в 2025 году на Пасху в одностороннем порядке объявлял о прекращении боевых действий на полтора дня. Тогда стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в многочисленных нарушениях, однако интенсивность боевых действий в это время значительно снизилась.

Война в фотографиях. Краматорск после авиаудара ВС РФ, нанесенного перед пасхальным перемирием

11 апреля 2026 года Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Александра (Россия). Когда началась война, я была в ужасе и в неверии. Очень сильная тревожность, непонимание и боль. Мой отец — ярый сторонник этого всего, и мы очень сильно поссорились на этой почве, с того момента я все еще и до сих пор не могу воспринимать его снова, как раньше.

Сначала очень задевали санкции и так далее, но сейчас уже свыклась, без этого можно спокойно жить. Неспокойно жить, зная, что по обе стороны погибают люди. Неспокойно жить среди репрессий, когда ты квир-персона.

Моей мечтой все четыре года было, чтобы это все как можно скорее закончилось. Мне уже не важно, что будет с Россией после этого. Просто хочется жить спокойно, не волнуясь о том, как там мама, брат, бабушка, дедушка — в городе, куда в последнее время стали все чаще залетать БПЛА. Спокойно жить, зная, что в ближайшем будущем с ними все будет хорошо. Хочется, чтобы дальние родственники из Украины не ненавидели тебя — просто за то, что ты заложник ситуации.

О чем мы писали накануне

Война 1508-й день. Россия и Украина обменялись ударами беспилотников перед пасхальным перемирием. Атакованы Одесса, Сумы, Новороссийск и Крымск

