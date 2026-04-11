Война 1508-й день. Россия и Украина обменялись ударами беспилотников перед пасхальным перемирием. Атакованы Одесса, Сумы, Новороссийск и Крымск

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Украина и Россия

В ночь на 11 апреля, когда на фронте должно вступить в силу пасхальное перемирие, вооруженные силы России и Украины обменялись массированными ударами беспилотников.

Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что за ночь российские военные атаковали Украину 160 ударными беспилотниками, 133 из которых сбила ПВО. «Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых обломков в 11 локациях», — говорится в сообщении ВСУ.

Наибольшие повреждения от российских атак зафиксированы в Одессе. Глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что под удары попала гражданская инфраструктура: десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, детский сад, заведения питания. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры.

Одесса, 11 апреля 2026 года The State Emergency Service of Ukraine / EPA / Scanpix / LETA

Последствия российского удара по Одессе, 11 апреля 2026 года Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Погибли два человека — их тела обнаружили в жилом частном доме после тушения пожара, который возник из-за попадания российского дрона. Еще два человека госпитализированы с ранениями.

Кроме того, российские войска ударили по жилому сектору города Сумы. Там, по данным местной полиции, повреждены 12 многоквартирных и один частный жилой дом, детский сад, десять легковых автомобилей. Как минимум 17 человек травмированы, в том числе ребенок.

Спасатели тушат пожар на месте российского удара в городе Сумы, 11 апреля 2026 года The State Emergency Service of Ukraine / EPA / Scanpix / LETA

Последствия удара по Сумам, 11 апреля 2026 года The State Emergency Service of Ukraine in Sumy region / Reuters / Scanpix / LETA Работа спасателей в Сумах, 11 апреля 2026 года The State Emergency Service of Ukraine / EPA / Scanpix / LETA

Один человек погиб и еще один получил ранение в результате российского воздушного удара по Лубенскому району Полтавской области. Повреждены магазин и кофейня, рассказали в местной военной администрации.

Минобороны РФ отчиталось, что за минувшие сутки дежурные средства ПВО сбили 259 беспилотников ВСУ самолетного типа и 12 управляемых авиабомб.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью 11 апреля обломки украинских беспилотников упали на нефтебазу в городе Крымске. Возгорание ликвидировали к утру субботы. Кроме того, обломки сбитых дронов упали на два многоквартирных и один частный дом, а также склад предприятия в Новороссийске. О пострадавших информации нет.

Крымск, 11 апреля Exilenova+

Очевидцы сообщали о ночных взрывах в Твери. Предположительно, они произошли в районе нефтебазы «Тверьнефтепродукт». Местные власти об атаках ВСУ ничего не сообщали.

В 16:00 11 апреля по всей линии фронта вступает в силу пасхальное перемирие — оно будет действовать до исхода дня 12 апреля. Об этом объявили в Кремле. «Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», — говорилось в заявлении администрации президента РФ. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что ВСУ прекратят огонь на Пасху.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимный читатель (РФ). Мне было 14 лет, когда началась война. И сначала я ее поддержал.

В школе после начала войны моему классу рассказывали, что это все нужно, чтобы защитить жителей Донбасса от геноцида — и конечно же, Россия таким образом защищается от НАТО, угрожающего ее границам.

Взгляды на мир «тех, кто за» и «тех, кто против» фундаментально разные. Они живут в разных мирах. И «те, кто за» словно живут в матрице, а не в реальности. Но тогда я поверил во все, что нам говорили. Какое-то время я поддерживал «спецоперацию». Я вошел в матрицу.

Но потом в ютьюбе я случайно наткнулся на видео, в котором разбиралась российская пропаганда. И нет, я не встал, воскликнув: «Я прозрел!». Но я осознал кое-что очень важное: все, что говорит моя страна, оказывается, может быть неправдой. Да, в 14 лет это было для меня большим открытием.

И мир рухнул. Это был период не прозрения, а сомнений. Я просто не знал, кому и чему теперь верить. Но я думаю, даже это уже было очень важно. В моей голове начиналась революция.

Конечно, потом я разобрался, что произошло и происходит на самом деле. Я вышел из матрицы. А все мои одноклассники, которые до сих пор поддерживают « », — все еще в ней.

Война 1507-й день. СБУ заявила, что поймала в Одессе киллера, работавшего на российские спецслужбы. Он пытался застрелить высокопоставленного офицера прямо на улице

