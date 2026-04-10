Война 1507-й день. СБУ заявила, что поймала в Одессе киллера, работавшего на российские спецслужбы. Он пытался застрелить высокопоставленного офицера прямо на улице

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Служба безопасности Украины заявила, что в Одессе задержан с поличным киллер, который пытался убить неназванного высокопоставленного офицера Военно-морских сил ВСУ. Как утверждает СБУ, он был завербован спецслужбами РФ.

Задержанный — 37-летний житель одной из балканских стран. Как утверждает спецслужба, он приехал в Украину в феврале 2026 года под видом туриста — сначала в Киев, а затем в Одессу. Там он получил от куратора из России геолокацию тайника с оружием и начал отслеживать маршруты передвижения потенциальной жертвы. Выбранную локацию покушения, как утверждается, он также согласовал с куратором.

В день покушения, сообщила СБУ, киллер, вооруженный пистолетом и двумя магазинами, дожидался офицера возле выезда из жилого комплекса, делая вид, что занят ремонтом своего велосипеда. Когда автомобиль жертвы появился, киллер бросил велосипед под колеса, чтобы его остановить, и «попытался открыть огонь». Именно в этот момент его задержали.

В СБУ заявили, что киллер «находился под колпаком» уже долгое время. Спецслужба не пояснила, зачем для его задержания понадобилось ждать момента, когда он начнет стрельбу, что могло бы привести в том числе к жертвам среди случайных прохожих.

СБУ регулярно публикует сообщения о предотвращенных убийствах и диверсиях, которые планируются российскими спецслужбами. Те, в свою очередь, делают похожие заявления о срыве действий украинских агентурных сетей в РФ. Такие сообщения обычно невозможно проверить независимо, и они могут в значительной степени являться частью информационной войны.

В последние дни СБУ отчитывается о предотвращении убийств и диверсий, планируемых российскими спецслужбами, особенно часто: сегодняшний случай стал уже пятым за три дня.

8 апреля СБУ заявила, что задержала завербованного ФСБ жителя Донецкой области, который якобы планировал заложить бомбу в машину «одного из руководителей Федерации работодателей Украины», а также отчиталась о задержании агентов, якобы планировавших устроить взрыв в центре Харькова.

9 апреля спецслужба заявила о задержании агента ФСБ, который, как утверждается, планировал взорвать бомбу в месте скопления военных в Хмельницком, а также об обнаружении схрона с оружием в Одессе, предназначенного для подготовки «резонансных ликвидаций».

Сегодняшний случай отличается от большинства таких сообщений тем, что исполнителя задержали не на стадии подготовки, а прямо в момент совершения преступления — это редкость для подобных операций.

Война в фотографиях. Запорожская область

Последствия удара управляемыми авиабомбами по поселку Балабино в Запорожской области, нанесенного утром 9 апреля. Балабино находится в 15-20 километрах от линии фронта и постоянно попадает под обстрелы. В результате ударов 9 апреля там погиб один человек, еще семь получили ранения. Dmytro Smolienko / Ukrinform / NurPhoto / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Мария (Санкт-Петербург). Мой папа родом из Киева, женился на маме, переехал в Ленинград в далеком 1965 году. Он умер пожилым человеком за год до войны от ковида. По сути своей он всегда был диссидентом и в оппозиции власти. Я думаю, что если бы он не умер своей смертью «заранее», то его физически убила бы новость о войне, он бы просто не пережил. Потому что то, что произошло, что началась война — это огромное горе. Хорошо, что его уже не было с нами; видеть, как он переживает из-за войны, было бы для меня невыносимо.

А мы с сестрой и детьми единомышленники, мы ненавидим параноика Путина, который перечеркнул наши жизни. И мы здесь выживаем без радости и без будущего. И я очень сочувствую украинцам, им в разы тяжелее. Им мои слова поддержки.

О чем мы писали накануне

Война 1506-й день. Кремль объявил пасхальное перемирие. Это уже несколько дней предлагал Зеленский

