Война 1506-й день. Путин еще не решил, будет ли объявлять пасхальное перемирие. Это уже несколько дней предлагает Зеленский

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Москва пока не принимала окончательного решения по поводу возможного пасхального перемирия, заявил на брифинге 9 апреля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли тема перемирия на Пасху по аналогии с 2025 годом.

Идею пасхального перемирия предложил 30 марта президент Украины Владимир Зеленский. «Прекращение огня, любые форматы […], и полное, и энергетическое [перемирие]. И мы готовы к прекращению огня на пасхальные праздники», — говорил он тогда. На это Песков заявлял тогда, что в словах Зеленского нет «четко сформулированной инициативы».

6 апреля Зеленский сообщил, что Киев через американских посредников передал Москве предложение о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Тогда же он напомнил о своем предложении прекратить огонь на Пасху, посетовав, что для России «все времена одинаковы, для них нет ничего святого».

Власти Украины постоянно выступают с предложениями о временном прекращении огня, указывая, что это облегчит процесс дипломатического урегулирования, а также сохранит жизни людей. В Москве на перемирие не соглашаются, полагая, что имеют инициативу на поле боя и что прекращение огня даст Киеву возможность укрепить военные силы.

В 2025 году Путин на Пасху (она отмечалась 20 апреля) в одностороннем порядке объявил об остановке всех боевых действий на полтора дня — с вечера субботы 19 апреля до полуночи понедельника 21 апреля. Соответствующее заявление было сделано лишь за три часа до начала перемирия.

Зеленский тогда обвинил Путина в «попытке поиграть с жизнями людей», но пообещал, что ВСУ будут действовать зеркально, если российские военные действительно прекратят бои. Какого-либо независимого контроля за соблюдением режима тишины не было, поэтому на протяжении всех полутора дней стороны обвиняли друг друга в нарушениях. При этом практически на всех направлениях интенсивность боев действительно заметно снизилась.

По окончании объявленного Путиным срока Минобороны РФ заявило, что продлеваться перемирие не будет. Западные СМИ полагали, что неожиданная инициатива Путина была лишь сигналом для президента США Дональда Трампа о том, что Россия настроена на дипломатическое урегулирование — на фоне предложений из Вашингтона прекратить огонь на 30 дней.

Православная пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля.

Война в фотографиях. Одесса

В Одессе похоронили 30-летнюю Дарью Сапун, ее двухлетнюю дочь Анну и 53-летнюю Яну Крыжановскую. Они погибли в результате удара российского дрона по многоэтажному жилому дому 6 апреля.

Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Светлана (Москва). Все эти ужасные четыре года читаю письма людей, с кем-то созвучна. Мне очень повезло с друзьями и дочкой, это мой ближний и самый близкий теперь круг. С ними мы говорим, обсуждаем, делимся. Но боль моя в том, что ушла близость с сестрой — конечно, мы общаемся, но просто по крови, не по пониманию друг друга. С бывшим мужем тоже разъехались, общаемся, но ровно до той черты, когда нужно включить голову — а там только телевизионные штампы.

Война разрушила очень многое, отобрала прошлое, отобрала памятные и значимые даты, дискредитировала даже традиции. Я не говорю о той боли и разрушениях, которые она сделала там, в Украине, это не обсуждается. Война отобрала и будущее здесь в России, уродуя молодое поколение, а теперь и детей в детских садах. Единственный способ уберечь их от этого — не водить, а воспитывать самим дома и без телевизора.

Я очень люблю русскую культуру, традиции праздников, национальные одежды, но вот теперь один вид кокошников рождает только стойкое неприятие, как и песни взахлеб с экранов про «матушку Россию». Как же можно было все это отравить… И еще большее непонимание рождают люди, которые не чувствуют этой фальши, которые всегда казались умными и интеллигентными. Одно лишь вселяет надежду — что это старое поколение все-таки уйдет по естественным причинам. Но вот что родит новое — здесь большой вопрос.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война 1505-й день. Зеленский предложил России перемирие — как на Ближнем Востоке

«Медуза»