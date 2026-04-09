Президент РФ Владимир Путин объявил «пасхальное перемирие» с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля, сообщает Кремль 9 апреля.

Путин поручил военным РФ «остановить боевые действия на всех направлениях», однако войскам следует быть готовыми «пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

«Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», — говорится в сообщении Кремля.

С предложением объявить перемирие на Пасху ранее выступил президент Украины Владимир Зеленский. Еще днем 9 апреля в Кремле говорили, что Путин пока не принимал окончательного решения по поводу возможного перемирия на Пасху.

В Киеве пока не комментировали заявление российской стороны.

Путин в 2025 году на Пасху в одностороннем порядке объявлял о прекращении боевых действий на полтора дня. Тогда стороны конфликта обвиняли друг друга в многочисленных нарушениях, при этом интенсивность боевых действий в это время значительно снизилась.