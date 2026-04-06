Российские войска в ночь на 6 апреля атаковали Одессу ударными беспилотниками.

«Враг ударил по жилым домам, объектам критической инфраструктуры и административным зданиям. Зафиксировано попадание в многоэтажный дом», — сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба.

В результате российского удара, по данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, погибли три человека: 30-летняя женщина и ее дочь, которой было два года и шесть месяцев, и еще одна женщина 53 лет.

15 человек, сообщил Кипер в своем телеграм-канале, получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка.« Часть людей в тяжелом состоянии. Состояние детей врачи оценивают как средней тяжести», — написал он.

ГСЧС Украины сообщило, что под завалами поврежденного жилого дома могут оставаться люди. Аварийно-спасательные работы, сообщается в телеграм-канале ведомства, продолжаются, в них, в числе прочих, задействованы кинологи со специально обученными собаками.

Война 1502-й день. Украина снова бьет по нефтяным объектам России. Зеленский ожидает, что из-за конфликта на Ближнем Востоке Киев получит меньше ракет для Patriot

