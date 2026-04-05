Война 1502-й день. Украина снова бьет по нефтяным объектам России. Зеленский ожидает, что из-за конфликта на Ближнем Востоке Киев получит меньше ракет для Patriot
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.
Россия
Нижегородскую область в ночь на 5 апреля атаковали украинские беспилотники. По данным губернатора Глеба Никитина, над промышленной зоной Кстовского района сбили 30 дронов. В результате падения обломков загорелись два объекта на предприятии «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ, несколько жилых домов и приусадебных участков. Часть жителей остались без электричества.
Беспилотники также атаковали Ленинградскую область. Губернатор Александр Дрозденко заявил, что обломками поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск — «идет безопасное выгорание из перекрытой трубы». Позже он опроверг свои же слова. По словам Дрозденко, нефтепровод поврежден не был, но произошло «вытекание горючих материалов из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом». Глава региона утверждает, что «последствия уже ликвидированы».
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») подтвердил, что украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кстово Нижегородской области и порт Приморск в Ленинградской области.
Украина
Владимир Зеленский дал интервью Associated Press, в котором заявил, что продолжение войны на Ближнем Востоке может еще больше подорвать поддержку Украины со стороны США. Наибольшие опасения у Зеленского вызывают поставки для систем Patriot, которые используются для перехвата российских баллистических ракет. Другой эффективной альтернативы у Украины нет, заявил он.
По словам президента Украины, ракеты для систем Patriot никогда не поставлялись в достаточных для Киева количествах. Но если война с Ираном не закончится в ближайшее время, поставки для Украины «будут все меньше и меньше с каждым днем».
«Поэтому мы, конечно, опасаемся этого», — заключил он.
Война в фотографиях. Орехов
Город Орехов в Запорожской области регулярно обстреливается российскими военными. Как пишут украинские СМИ, в последнее время ситуация ухудшилась. Оставшихся в городе жителей все чаще атакуют FPV-дроны, а авиабомбами уничтожена переправа. Целые микрорайоны фактически полностью уничтожены. В Орехове до сих пор остаются около 500 жителей. «В городе нельзя стоять на месте. Передвигаться приходится быстро, особенно на открытой местности. Спасает только туман — при такой погоде в небе меньше вражеских глаз», — описывают ситуацию в городе журналисты TCH.
Война глазами читателей «Медузы»
Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.
Лена (Берлин). Эта война для меня — Махабхарата 2.0, эпическая бесконечная трагедия «своих» против «своих». Война, где обе стороны изначально обречены на поражение, просто фактом самой войны. И каждый сам себе Арджуна, решающий что есть правильный поступок. Это внутри себя, потому что у немногих есть привилегия выбирать. У нескольких поколений украли их настоящее и будущее и подсунули им конец эпохи.
Я родилась в Запорожье, уже 17 лет живу в Берлине. Так что, конечно, мой опыт здесь неважен. Моя лучшая подруга осталась под Киевом с мужем и маленьким сыном, хотя могла уехать. Она никогда не жалуется, не обвиняет никого, просто старается жить и поддерживать остальных.
Кажется, конец этой войны встретят не триумфаторы, а выжившие. И им понадобятся все их силы, чтобы строить новую реальность. Пожалуйста, держитесь и берегите себя.