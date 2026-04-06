Украина предложила России заключить «энергетическое перемирие»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев через американских посредников передал Москве предложение взаимно отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.

«Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им тем же. И такое наше предложение — через американцев — у российской стороны есть», — сказал Зеленский в обращении, записанном по итогам 6 апреля.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины стремятся ограничить возможности России заработать на кризисе, возникшем в нефтяном секторе из-за войны США и Израиля с Ираном.

«Все, что россияне могут заработать на шоковых ценах на нефть, они отдадут на войну. Этот приоритет у них пока не изменился. Поэтому каждое наше ограничение их способности экспортировать нефть — правильное», — сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что Украина ранее также предлагала России заключить перемирие в связи с Пасхой. «Но для них все времена одинаковы, для них нет ничего святого», — заявил украинский лидер.

Зимой 2026 года Россия по просьбе президента США Дональда Трампа временно прекратила наносить удары по энергетическим объектам Украины. «Энергетическое перемирие» продолжалось четыре дня, с 29 января по 1 февраля включительно. В то же время ВС РФ продолжили атаковать гражданские цели.

В последнее время Украина стала активнее наносить удары по нефтяным объектам России. Неоднократно целью атак становился порт Усть-Луга в Ленинградской области. В Новороссийске под удар попал крупнейший нефтеналивной терминал на юге России.

«Опять нам врезали кованым сапогом» Украина уже неделю бьет по российским портам на Балтике. Это попытка помешать России получить сверхдоходы от подорожавшей нефти

«Опять нам врезали кованым сапогом» Украина уже неделю бьет по российским портам на Балтике. Это попытка помешать России получить сверхдоходы от подорожавшей нефти