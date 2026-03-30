«Опять нам врезали кованым сапогом» Украина уже неделю бьет по российским портам на Балтике. Это попытка помешать России получить сверхдоходы от подорожавшей нефти

Порт Приморск, 23 марта 2026 года Planet Labs PBC / AFP / Scanpix / LETA

Украинские дроны на прошлой неделе трижды атаковали российские порты на Балтийском море. В ночь на 23 марта был атакован порт Приморск, повреждения получили несколько резервуаров с топливом. Пожар в порту продолжался не меньше четырех суток, а дым от него был виден в Финляндии. В ночь на 25 марта атаке подвергся порт Усть-Луга; возник пожар, по данным Reuters, на были повреждены технологические установки и часть резервуаров для хранения топлива. Еще одна атака на Усть-Лугу произошла в ночь на 29 марта, вызвав повторное возгорание.

Усть-Луга и Приморск занимают места в списке крупнейших портов России. Это два ключевых балтийских порта: через Усть-Лугу в 2025 году прошло 130,5 миллиона тонн грузов, через Приморск — почти 64 миллиона тонн. Кроме того, это главные морские узлы для экспорта нефти на западе России. Приморск способен отгружать больше миллиона баррелей в сутки и является важным пунктом сбыта российской нефти Urals. Усть-Луга обеспечивает экспорт около 700 тысяч баррелей нефти в сутки и играет важную роль в вывозе нефтепродуктов.

Порт Усть-Луга, 27 марта 2026 года Vantor / Reuters / Scanpix / LETA

Спутниковый снимок, запечатлевший столб дыма от пожара в Приморске, 24 марта 2026 года Planet Labs PBC / AFP / Scanpix / LETA

Сообщалось, что после ударов ВСУ порты Приморска и Усть-Луги временно остановили отгрузку нефти. 25 марта Reuters подсчитал, что Россия потеряла около 40% своего нефтяного экспорта. Отгрузку через Приморск и Усть-Лугу агентство сочло прерванной, а отгрузку через Новороссийск — крупнейший порт на Черном море, который в марте тоже атаковали дроны — снизившейся. Также агентство напомнило, что до сих пор не работает южная ветка нефтепровода «Дружба», которую Украина перекрыла в конце января, сославшись на необходимость провести ремонт после атаки российских дронов.

Украина стремится подорвать российский экспорт нефти, который приобрел особенно большое значение (и для самой России, и для других стран) на фоне энергетического кризиса из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Россию называют бенефициаром этой ситуации, и Украина пытается помешать ей получить сверхдоходы за счет подорожавшей нефти. Для этого украинские силы атакуют не только российские порты, но и нефтеперерабатывающие заводы — только за последний месяц под удар попали НПЗ в Ленинградской области, Краснодарском крае и Башкортостане.

Россия теряет от 70 до 80 миллионов долларов в сутки из-за атак на ее нефтяную инфраструктуру, заявил 27 марта «Настоящему времени» эксперт по нефтегазовому рынку Борис Аронштейн. «ВСУ идеально подобрали время и направление ударов… Россия делает все возможное, чтобы увеличивать экспорт. Добычу нефти увеличивать сложно, а вот экспортные возможности она может напрягать. ВСУ как раз в эти планы и вмешались. <…> Продуманность, массированность и направление атак, а также время их проведения — вот все это вместе произвело такой эффект, которого я лично за все четыре с лишним года войны не припомню», — сказал Аронштейн.

Z-блогеры встревожились из-за ударов по портам — особенно после второй атаки на Усть-Лугу. «Опять распетрушили нам Усть-лугу. Позорище!» — заявил канал «Сварщики». «Опять нам врезали кованым сапогом по яйцам», — написал военкор ВГТРК Александр Сладков. Другие Z-каналы осудили организацию работы ПВО над Усть-Лугой и Приморском. А канал неонацистской ДШРГ «Русич» отметил, что при полностью заблокированном телеграме спутниковые снимки разрушений в портах не достигли бы российской аудитории и «не поставили бы под сомнение эффективность нашего военного управления».

После начала энергетического кризиса из-за войны на Ближнем Востоке Украина «получала сигналы» от некоторых партнеров с призывом наносить меньше ударов по российскому нефтяному сектору, заявил Владимир Зеленский. «Я еще раз подчеркну: если Россия готова не бить по украинской энергетике, мы не будем отвечать по их энергетике», — добавил Зеленский. Какие партнеры посылали сигналы, он не уточнил. В середине марта, на фоне роста мировых цен на энергоносители, США временно ослабили санкции против российской нефти. В Европе это вызвало недовольство.

