Канцлер Германии назвал «неправильным» решение США ослабить санкции в отношении российской нефти

Германия считает «неправильным» решение США ослабить ограничения в отношении российской нефти, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции в Норвегии. Его слова приводит Financial Times.

«Ослабление санкций сейчас, по какой бы причине это ни произошло, было бы неправильным», — сказал Мерц, добавив, что несмотря на проблему с ценами на нефть, ее дефицита пока нет.

«Я хотел бы знать, какие мотивы побудили правительство США принять это решение», — отметил канцлер.

Он отметил, что главными остаются вопросы, когда война на Ближнем Востоке будет завершена и что для этого будет сделано. «На эти вопросы до сих пор нет ответа», — заключил он.

Решение США также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США пытаются «стабилизировать энергетические рынки, в этом плане наши интересы совпадают». По его словам, в Кремле слышали заявления Вашингтона о том, что «в целом далее США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации».

«Поэтому в настоящий момент ситуативно действительно наши интересы совпадают, вот таким образом мы это и расцениваем. Но мы действительно считаем, что ситуация чревата нарастанием кризиса в секторе энергетики, глобально, и, конечно, такие действия в какой-то мере будут способствовать стабилизации этого рынка, потому что без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна», — заявил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

12 марта Минфин США объявил, что Вашингтон разрешает поставки российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на суда до 12 марта. Разрешение действует в течение 30 дней — до 11 апреля. Глава американского Минфина Скотт Бессент назвал это «краткосрочной мерой», относящейся «только к нефти, которая уже находится в пути» и которая «не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству».

Согласно подсчетам аналитиков, резкий рост мировых цен на нефть на фоне войны США и Израиля с Ираном приносит бюджету России около 150 миллионов долларов дополнительного дохода в день.

Читайте также

Из-за войны США и Израиля с Ираном цены на нефть подскочили на 30% за неделю. Это не предел, предупреждают аналитики Bloomberg — о разрастании глобального энергетического хаоса

Читайте также

Из-за войны США и Израиля с Ираном цены на нефть подскочили на 30% за неделю. Это не предел, предупреждают аналитики Bloomberg — о разрастании глобального энергетического хаоса