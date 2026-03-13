Financial Times: рост цен на нефть ежедневно приносит России 150 миллионов долларов

Резкий рост мировых цен на нефть на фоне войны США и Израиля с Ираном приносит бюджету России около 150 миллионов долларов дополнительного дохода в день, пишет Financial Times со ссылкой на расчеты отраслевых аналитиков.

По их оценкам, к концу марта российское правительство может получить в общей сложности 3,3-4,9 миллиарда дополнительных доходов, если средняя цена на российские сорта нефти составит 70-80 за баррель. В феврале средняя цена на российскую нефть была около 45 долларов за баррель.

По мнению ведущего аналитика компании Kpler, специализирующейся на сырьевых рынках, Сумита Ритолия, именно Россия станет «главным победителем» в новой войне на Ближнем Востоке.

«И это только начало крупнейшего энергетического кризиса в истории», — написал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X, комментируя публикацию FT.

Уже после выхода статьи FT власти США объявили, что санкции в отношении российской нефти временно смягчены — разрешены поставки нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на суда до 12 марта. The Bell со ссылкой на данные Kpler пишет, что к 6 марта на танкерах находилось около 130 миллионов баррелей российской нефти, значительная часть которых задержалась в пути из-за санкций.

Читайте также

Из-за войны США и Израиля с Ираном цены на нефть подскочили на 30% за неделю. Это не предел, предупреждают аналитики Bloomberg — о разрастании глобального энергетического хаоса

Читайте также

Из-за войны США и Израиля с Ираном цены на нефть подскочили на 30% за неделю. Это не предел, предупреждают аналитики Bloomberg — о разрастании глобального энергетического хаоса