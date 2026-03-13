США временно ослабили санкции в отношении российской нефти

США разрешили поставки российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на суда до 12 марта. Соответствующую лицензию опубликовало управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Разрешение действует в течение 30 дней — до 11 апреля.

Глава американского Минфина Скотт Бессент написал в соцсети X, что президент страны Дональд Трамп «предпринимает решительные шаги для обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках и работает над поддержанием низких цен». Для этого Минфин США «предоставляет временное разрешение странам закупать российскую нефть, которая в настоящее время находится в море».

Он назвал это «краткосрочной мерой», относящейся «только к нефти, которая уже находится в пути», и которая «не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству».

The Bell со ссылкой на данные аналитической компании Kpler пишет, что к 6 марта на танкерах находилось около 130 миллионов баррелей российской нефти, значительная часть которых задержалась в пути из-за санкций. Около 30 миллионов баррелей уже купили индийские нефтеперерабатывающие заводы после того, как США разрешили им это сделать.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, снятие американских ограничений затронет около 100 миллионов баррелей российской нефти. «На фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным, несмотря на сопротивление части брюссельской бюрократии», — написал он в своем телеграм-канале.

В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В ответ Тегеран атакует Израиль и страны, которые считает союзниками Вашингтона. Иран также фактически заблокировал Ормузский пролив, через который проходит четверть всех мировых поставок нефти. Из-за этого резко выросла цена на нефть. Так, 9 марта стоимость барреля нефти Brent на торгах достигала почти 120 долларов — впервые с июня 2022 года.

5 марта Минфин США объявил, что на 30 дней снял запрет на закупку российской нефти для индийских нефтеперерабатывающих заводов. Такое решение принято, чтобы «обеспечить бесперебойный поток нефти на мировой рынок». Кроме того, страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА, среди его членов — США, Турция, Великобритания, Германия и другие) договорились высвободить крупнейший объем государственных запасов нефти — 400 миллионов баррелей, треть от общего объема запасов. В свою очередь иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, «искусственно сдержать рост цен на нефть не удастся», и предупредил, что следует готовиться к «200 долларов за баррель».

