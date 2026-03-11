Из-за войны на Ближнем Востоке распечатают крупнейший в истории объем запасов нефти

Международное энергетическое агентство распорядилось высвободить крупнейший в своей истории объем государственных запасов нефти — 400 миллионов баррелей, треть от общего объема запасов, сообщает The Guardian 11 марта.

Мировой энергетический регулятор заявил, что 32 его члена единогласно согласились высвободить такой объем нефти из чрезвычайных запасов.

Так агентство пытается смягчить шок на рынке нефти, вызванный войной США и Израиля с Ираном и фактическим закрытием Ормузского пролива, через который проходит четверть всех мировых поставок нефти.

Власти Японии ранее заявили, что с 18 марта выбросят на рынок около 80 миллионов баррелей из своих частных и государственных нефтяных резервов. Германия объявила, что распечатает 19,51 миллиона баррелей сырой нефти в рамках выпуска Международного энергетического агентства.

Министры энергетики стран G7 заявили, что принципиально поддерживают использование стратегических запасов нефти.

В предыдущий раз Международное энергетическое агентство прибегало к этой чрезвычайной мере в 2022 году после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Тогда регулятор высвободил на рынок 182 миллиона баррелей нефти.

Мировой рынок теряет около 15 миллионов баррелей нефти в день из-за блокирования торговли через Ормузский пролив.

