Oliver Hoslet / EPA / Scanpix / LETA

Хаос на нефтяном рынке из-за войны на Ближнем Востоке усилится на следующей неделе. Аналитики ожидают полной остановки добычи в Иране, продолжения блокады Ормузского пролива и разрастания масштаба взаимных ударов сторон. Это продлит перебои с поставкой нефти из стран региона и с высокой вероятностью поднимет цену сырья выше 100 долларов за баррель. Итоги девяти дней энергетического кризиса подводит агентство Bloomberg.

Целый ряд стран, подвергшихся обстрелам со стороны Ирана, уже начали сокращать добычу нефти: первым был Ирак, вслед за ним так же поступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт. И цепная реакция может продолжиться: танкеры опасаются заходить в Ормузский пролив, что сокращает число пустых судов, доступных для погрузки. Когда резервуары на танкерах будут исчерпаны, оставшиеся емкости в наземных хранилищах региона заполнятся еще быстрее, пишет Bloomberg.

Кризис пока не демонстрирует признаков скорого разрешения. Через Ормузский пролив в мирное время проходит до пятой части мировых запасов нефти, поставляемой морем, и пока артерия остается закрытой, хаос продолжится. За последние дни в проливе были замечены только танкеры, связанные с Ираном, и два китайских балкера.

Даже в теории мимо пролива может проходить лишь около трети добычи в регионе. Этим особенно активно пользуется Саудовская Аравия, которая за эту неделю уже перенаправила огромные объемы нефти на свое побережье Красного моря для дальнейшего экспорта оттуда.

Не показывает готовности к компромиссу не только Иран: 7 марта Дональд Трамп анонсировал еще более мощные бомбардировки исламской республики. Для аналитиков и нефтетрейдеров это явный сигнал о том, что война разгонит цену сырья до психологического рубежа в 100 долларов за баррель нефти марки Brent. Осталось всего несколько долларов: за уходящую неделю стоимость Brent поднялась на 30%, почти до 93 долларов, — крупнейший скачок за шесть лет.

Чем грозит Ирану Трамп

Трамп: «Иран, сдавайся!» Иран: «Не сдадимся, но извиняемся перед соседями, что бомбили их». Трамп: «НЕУДАЧНИКИ!» Президенты США и Ирана обменялись заявлениями. Кажется, они друг друга не поняли

На некоторых рынках сценарий «нефти по 100» уже реализовался. Так, на нефть марки Murban из Абу-Даби в пятницу, 6 марта, достигли отметки в 103 доллара за баррель. А сырье из Омана подорожало до 107 долларов. Фьючерсы на китайскую нефть на Шанхайской энергетической бирже завершили торги на 109 долларах.

Как отметил в комментарии Bloomberg бывший трейдер Стефано Грассо, каждый день перебоев усиливает давление на рынки: «В таком сценарии в краткосрочной перспективе фактически нет потолка для цен».

С одной стороны, никуда не исчезают угрозы нефтяной инфраструктуре от ударов. Только за эти выходные Саудовская Аравия перехватила иранские дроны на подлете к месторождению с добычей в один миллион баррелей в сутки; удары пришлись и по Бахрейну с Катаром.

С другой стороны, у экспортеров сохраняется страх заходить в Ормузский пролив. США обещают экспортерам финансовую защиту и перестрахование, но более эффективной гарантией стало бы конвоирование танкеров военными кораблями. А в идеале — остановка боевых действий.

Как отмечает Bloomberg, Дональд Трамп пока отмахивается от опасений по поводу инфляции и других рисков, даже несмотря на резкий рост цен на бензин в США. «Мы предполагали, что цены на нефть вырастут, что и произошло; но они также снизятся, и снизятся очень быстро», — заявил американский президент 7 марта.

Особенно от дестабилизации поставок страдают страны Азии, зависимые от экспортеров Ближнего Востока.

Индия, один из крупнейших мировых импортеров, на этой неделе получила от США временное разрешение на возобновление закупок российской нефти. Вашингтон также рассматривал возможность использования собственного стратегического нефтяного резерва. Однако до таких шагов дело пока тоже не дошло.

В Японии, которая получает более 90% своей нефти из воюющего региона, нефтеперерабатывающие заводы уже запросили возможность использовать запасы сырья из национального резерва.

Другие страны, включая Китай, сократили экспорт топлива, чтобы сохранить предложение и контролировать внутренние цены.

Южная Корея рассматривает возможность восстановления потолка цен на нефть впервые за 30 лет, сообщило государственное информагентство Yonhap 8 марта.

Как Китай терпит убытки из-за войны на Ближнем Востоке

Китай покупал у Ирана много дешевой нефти. Но из-за войны рискует ее лишиться — как уже лишился выгодных поставок из Венесуэлы Все эти объемы заместит Россия? Материал Carnegie Politika

Тем временем на северо-западе Европы 5 марта цена на авиационное топливо взлетела до исторического максимума в 1528 долларов за тонну — что эквивалентно более чем 190 долларам за баррель, следует из данных, охватывающих период с 2008 года. Это тоже неудивительно: половина импорта Евросоюза обычно проходит через Ормузский пролив.

По мнению аналитиков ING Groep NV, базовый сценарий теперь предполагает четыре недели перебоев — две недели полных потрясений и две недели с перебоями в работе на 50%, заявил Bloomberg Уоррен Паттерсон, руководитель отдела товарной стратегии банка в Сингапуре. «Сценарий не обязательно означает, что мы увидим завершение конфликта в этот период, — пояснил эксперт. — Но если удары США и Израиля ослабят способность Ирана атаковать суда и приведут к открытию Ормузского пролива, мы можем увидеть, как потоки начнут нормализоваться».

Наиболее драматичный сценарий ING предполагает полное прекращение поставок нефти и сжиженного природного газа на три месяца. В этом случае, как написали аналитики банка в своей записке, цены на нефть могут взлететь до рекордных значений во втором квартале 2026-го.

Другие последствия энергетического хаоса

В ответ на удары по своей территории Иран пытается погрузить весь Ближний Восток в энергетический хаос Что с ценами на нефть и газ? Ормузский пролив перекрыт? И выигрывает ли Россия от этой войны?

