Трамп: «Иран, сдавайся!» Иран: «Не сдадимся, но извиняемся перед соседями, что бомбили их». Трамп: «НЕУДАЧНИКИ!» Президенты США и Ирана обменялись заявлениями. Кажется, они друг друга не поняли
Пост в соцсети Truth 6 марта
Не будет никакой сделки с Ираном, кроме БЕЗУСЛОВНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ! После этого и после выбора ВЕЛИКОГО И ПРИЕМЛЕМОГО ЛИДЕРА (-ОВ), мы, вместе с многими нашими замечательными и очень смелыми союзниками и партнерами, будем неустанно работать, чтобы спасти Иран от полного краха, сделать его экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде. ИРАН ЖДЕТ ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ. «СДЕЛАЕМ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ (MIGA)!» Благодарю вас за внимание к этому вопросу!
Президент Ирана Масуд Пезешкиан
Телеобращение 7 марта (сокращенный пересказ)
Враги, которые ждут, что Иран сдастся, унесут эту мечту с собой в могилу.
Иран никогда не собирался завоевывать соседей — они наши братья. Я должен принести извинения нашим соседям, которые подверглись ударам со стороны Ирана. Вследствие варварской агрессии погибли многие наши руководители, и командирам на местах пришлось самостоятельно принимать решения для обороны страны.
Переходный совет, руководящий Ираном, принял решение, что удары по соседним странам наноситься не будут, если с территории этой страны не наносятся удары по Ирану.
От редакции. Последнюю часть заявления Пезешкиана можно интерпретировать по-разному. Вероятно, извинение было адресовано в первую очередь Турции и Азербайджану, куда по ошибке (такова официальная версия Ирана) залетели несколько иранских ракет и дронов. Своих соседей по Персидскому заливу Иран, по всей видимости, продолжает рассматривать как соучастников США и Израиля.
Пост в соцсети Truth 7 марта
Иран, который получает ПО ПОЛНОЙ, извинился и капитулировал перед своими соседями на Ближнем Востоке, пообещав больше не стрелять в них. Это обещание было дано только из-за неустанной атаки США и Израиля. Они стремились захватить и править Ближним Востоком. Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проигрывает соседним ближневосточным странам. Они сказали: «Спасибо, президент Трамп». Я сказал: «Пожалуйста!»
Иран больше не «громила Ближнего Востока», теперь они «НЕУДАЧНИК БЛИЖНЕГО ВОСТОКА» — и так будет еще десятилетиями, пока они не сдадутся или, что более вероятно, полностью не рухнут! Сегодня Иран получит очень жесткий удар! Рассматривается возможность полного уничтожения и верной смерти — из-за плохого поведения Ирана — регионов и групп людей, которые до сего момента не рассматривались.
Спасибо за внимание к этому вопросу.
