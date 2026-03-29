Над Ленинградской областью сбили более 30 украинских беспилотников. В порту Усть-Луги начался новый пожар
Украинские беспилотники в ночь на 29 марта массово атаковали Ленинградскую область. Как заявил губернатор Александр Дрозденко, над регионом был уничтожен 31 дрон.
В порту в поселке Усть-Луга «есть повреждения» и начался пожар, также сообщил Дрозденко, не приведя подробностей.
Также дроны ночью атаковали другие регионы России. Минобороны РФ отчиталось о 203 беспилотниках, которые в общей сложности были сбиты над регионами России, аннексированным Крымом и Черным морем.
Украинские дроны атакуют порт в Усть-Луге в третий раз за неделю: предыдущие атаки были 25 марта и 27 марта, они также вызывали пожары. Жители Петербурга после этого жаловались на смог и запах гари.
Усть-Луга — крупнейший порт для российского экспорта на Балтийском море. Через него отгружаются сырая нефть и нефтепродукты, а также уголь, железная руда, удобрения, жидкие химикаты.