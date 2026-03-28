Жители Петербурга второй день жалуются на смог и запах гари. Синоптики говорят, что это не связано с пожаром в порту Усть-Луга после атаки дронов

Над Санкт-Петербургом второй день висит дымка, жители рассказывают о запахе гари. Об этом пишут «Бумага» и «Фонтанка».

Сервис AccuWeather оценивает качество воздуха в городе как «плохой» (62) — «загрязнение воздуха достигло высокого уровня, он является небезопасным для людей с повышенной чувствительностью». «Бумага» отмечает, что утром этот показатель был выше — 103.

27 марта петербургский Комитет по природопользованию выпустил предупреждение о «неблагоприятных метеоусловиях», из-за которых в атмосфере накапливаются вредные вещества, могут появляться смог и «неприятные запахи». Они продлятся до 31 марта. Похожее сообщение опубликовали в МЧС Петербурга: «28, 29 и 30 марта ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению атмосферы». Одной из причин таких условий комитет назвал штиль.

Синоптик Александр Колесов заявил, что предупреждение МЧС связано с тем, что в Петербурге в выходные не будет осадков и ветра. По его мнению, дымка в небе над городом не связана с пожаром в порту Усть-Луга, который атаковали украинские беспилотники.

«Направление ветра от Усть-Луги до Петербурга совпадают, но это другое явление. Шлейф идет сюда, но он идет на большой высоте и не оседает вниз. В основном город загрязняют автомобили», — заявил Колесов.

«Осторожно, новости» сообщили, что 27 марта жителям Петербурга стали приходить смс-сообщения от МЧС о «неблагоприятных метеоусловиях». Эколог Жора Каваносян рассказал, такой термин используют для случаев, когда город «минимально продувается» — например, при слабом ветре или штиле.

В ночь на 25 марта Украина нанесла массированный удар беспилотниками по Ленинградской области. Одной из целей атаки был порт Усть-Луга — ключевой для экспорта на Балтике: через него проходят сырая нефть и нефтепродукты, а также уголь, железная руда, удобрения, жидкие химикаты. Из-за попадания дрона в порту начался сильный пожар. Генштаб ВСУ позже заявил, что повреждения получили резервуарный парк и устройства для налива нефти и нефтепродуктов. Источник Astra утверждал, что в результате атаки повреждены три нефтяных танкера, пять резервуаров с топливом, три причала и установки «Новатэка». В правительстве Ленинградской области днем 26 марта заявили, что пожар в порту локализован.

Читайте также

Читайте также

