Reuters: 40% российских мощностей по экспорту нефти выведены из строя

По меньшей мере 40% мощностей России по поставкам нефти за рубеж (2 миллиона баррелей в сутки) временно выведены из строя в результате украинских атак и задержания танкеров «теневого флота» РФ, подсчитало агентство Reuters.

«Это самое серьезное нарушение поставок нефти в современной истории России, и оно произошло как раз тогда, когда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за войны [США и Израиля] с Ираном», — отмечает Reuters.

Агентство считает прерванными отгрузки нефти через оба экспортных порта на Балтийском море — в Приморске и Усть-Луге. В Новороссийске, экспортном порте на Черном море, отгрузка, как утверждается, идет ниже планового уровня. Все три порта в марте подверглись атакам украинских БПЛА.

Также до сих пор не возобновилась подача нефти по нефтепроводу «Дружба», который был остановлен в конце января. Киев заявил, что нефтепровод поврежден из-за ударов России.

Кроме того, в последнее время участились задержания российских танкеров «теневого флота» в Европе. Это нарушило поставки нефти объемом 300 тысяч баррелей в сутки из Мурманска, сообщили Reuters нефтетрейдеры.

По данным агентства, бесперебойными пока остаются поставки в Китай (примерно 1,9 миллиона баррелей нефти в сутки) и Беларусь (около 300 тысяч баррелей в сутки), а также отгрузка с нефтяных проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (около 250 тысяч баррелей в сутки).

Читайте также

