Франция задержала в Средиземном море танкер российского «теневого флота»

Французские военно-морские силы задержали в Средиземном море танкер «Дейна» (Deyna), сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

По информации Reuters, танкер следовал из Мурманска под флагом Мозамбика.

Макрон заявил, что «Дейна» — судно из российского «теневого флота». Президент отметил, что война в Иране «не отвлечет» Францию от поддержки Украины.

«Эти корабли, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, являются получателями выгоды от войны. Они стремятся получить прибыль и финансировать военные усилия России. Мы этого не допустим», — заявил он.

Танкерами «теневого флота» РФ называют суда, с помощью которых перевозят российскую нефть в обход западных санкций. Такие танкеры регулярно задерживают в европейских странах.

Путин называет задержания странами ЕС танкеров российского «теневого флота» пиратством. А есть ли и правда основания для проверки таких судов? 12 карточек