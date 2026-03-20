Франция задержала в Средиземном море танкер российского «теневого флота»
Французские военно-морские силы задержали в Средиземном море танкер «Дейна» (Deyna), сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
По информации Reuters, танкер следовал из Мурманска под флагом Мозамбика.
Макрон заявил, что «Дейна» — судно из российского «теневого флота». Президент отметил, что война в Иране «не отвлечет» Францию от поддержки Украины.
«Эти корабли, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, являются получателями выгоды от войны. Они стремятся получить прибыль и финансировать военные усилия России. Мы этого не допустим», — заявил он.
Танкерами «теневого флота» РФ называют суда, с помощью которых перевозят российскую нефть в обход западных санкций. Такие танкеры регулярно задерживают в европейских странах.