Венгрия прекратит поставлять газ Украине, пока не будет восстановлен транзит по нефтепроводу «Дружба»

Венгрия остановит поставки газа Украине до восстановления подачи нефти по трубопроводу «Дружба», заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ со стороны Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность, сохраним регулируемую цену на бензин и сниженный тариф на газ для населения», — написал Орбан в своих соцсетях, выложив видео с заявлением.

В речи он говорит, что это его «последнее предложение», поскольку Украина уже 30 дней блокирует работу нефтепровода «Дружба». Венгрия, по его словам, будет постепенно прекращать поставки газа, а высвобождающиеся объемы направит в свои хранилища.

Венгрия на протяжении последних недель требует от Украины отремонтировать находящийся на ее территории участок трубопровода «Дружба», по которому Будапешт получает российскую нефть. В частности, под этим предлогом Венгрия блокирует выделение Киеву европейского кредита в размере 90 миллиардов долларов, обвиняя Украину в намеренной приостановке поставок нефти.

В середине февраля Венгрия объявила о прекращении поставок дизельного топлива Украине — тоже из-за остановки поставок по «Дружбе». Такое же решение приняла Словакия, которая тоже получает российскую нефть. Тогда же Венгрия пригрозила остановкой экспорта электроэнергии и природного газа.

Венгрия и Украина ругаются уже два месяца. Теперь Орбан заявил, что украинцы угрожают его семье. И показал в фейсбуке, как звонит и успокаивает дочерей

