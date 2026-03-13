Швеция объявила о задержании в Балтийском море еще одного судна, следовавшего в Россию

Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море недалеко от берегов города Треллеборг танкер «Си Оул Ай» (Sea Owl I), который, как утверждается, направлялся в российский город Приморск. Об этом говорится в сообщении Береговой охраны страны.

Сотрудники Береговой охраны вместе с полицией поднялись на борт танкера, который ходит под флагом Коморских островов, вечером 12 марта. Проводится расследование о пригодности судна к плаванию.

По данным Береговой охраны, танкер не зарегистрирован в шведском судовом реестре, ходит под ложным флагом и находится в санкционном списке Евросоюза.

«Наша общая оценка такова, что риск нарушений безопасности на борту высок. На этом основании судну не может быть разрешен мирный проход», — заявил заместитель начальника оперативного отдела шведской Береговой охраны Даниэль Стенлинг.

В справочной информации Береговой охраны говорится, что в последние годы танкер перевозил нефтепродукты между Россией и Бразилией. В момент задержания на нем не было груза, танкер направлялся из Бразилии в Приморск. РБК со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию кораблей и судов MarineTraffic отмечает, что танкер направлялся из порта Сантус в порт города Таллин.

«Си Оул Ай» находится в санкционном списке ЕС с 24 октября 2025 года. Евросоюз относит танкер к российскому «теневому флоту».

7 марта шведская Береговая охрана объявила о задержании в Балтийском море судна «Каффа» (Caffa), следовавшего под флагом Гвинеи в Санкт-Петербург. «Судно имеет преимущественно российский экипаж, ходит под ложным флагом и находится в санкционном списке Украины» — говорилось в сообщении Береговой охраны.