Швеция задержала в Балтийском море грузовое судно, следовавшее в Петербург. На борту находятся 10 россиян

Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море грузовое судно Caffa, следовавшее под флагом Гвинеи в Санкт-Петербург, сообщает шведское издание SVT.

Судно задержали днем 6 марта у берегов города Треллеборг. В операции был задействован вертолет, который приземлился на сухогруз. «Судно имеет преимущественно российский экипаж, ходит под ложным флагом и находится в санкционном списке Украины», — заявил заместитель начальника оперативного отдела Береговой охраны Даниэль Стенлинг.

Береговая охрана Швеции подозревает судно в нарушении Закона о морском судоходстве — шведские власти считают, что оно непригодно к плаванию.

По данным Береговой охраны, судно было загружено зерном. В шведских правоохранительных органах заявили, что, по данным украинских властей, сухогруз был причастен к краже зерна из аннексированного Крыма. Представитель службы Маттиас Линдхольм заявил, что судно «обладает многими характеристиками, которые мы связываем с теневым флотом».

Задержание судна прокомментировали в посольстве России в Швеции.

«По сообщению Береговой охраны Швеции, поступившему 7 марта, из 11 членов экипажа судна 10 имеют российское гражданство. Шведская сторона заверяет, что обстановка на судне спокойная. Посольство России в Швеции находится в контакте с компетентными шведскими властями и готово в случае необходимости оказать россиянам из состава экипажа консульскую помощь», — заявили в посольстве.

