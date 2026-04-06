Война 1503-й день. В Новороссийске загорелся крупнейший нефтеналивной терминал на Черном море. ВСУ утверждают, что поразили российский фрегат «Адмирал Макаров»

Россия

Украинские беспилотники атаковали Новороссийск, в результате чего возник сильный пожар на терминале Шесхарис — крупнейшем нефтеналивном терминале на юге России. Как пишет Bloomberg, пожар попал на спутниковые снимки NASA.

Терминал Шесхарис входит в структуру «Транснефти», это конечная точка трубопроводной инфраструктуры компании на юге России. Его пропускная способность составляет около миллиона баррелей в сутки, что обеспечивает до 20% всего морского экспорта РФ. Помимо сырой нефти, через него на экспорт идут мазут и дизельное топливо.

Ранее терминал Шесхарис подвергался атакам украинских дронов в начале марта, а до этого — в ноябре 2025 года.

Как отмечал Bloomberg, из-за постоянных ударов украинских беспилотников в последнюю неделю марта объем нефтяного экспорта из РФ упал на 47%. На фоне атак в Усть-Луге и Приморске из всех российских портов за неделю суммарно отправились только 22 танкера — на 15 меньше, чем неделей ранее.

Помимо терминала Шесхарис, под удар беспилотников в Новороссийске попал жилой сектор. Власти города сообщили, что повреждения получили 10 многоквартирных и 15 частных домов. Ранения средней степени тяжести получили десять человек, в их числе трое детей. Пожар на терминале власти официально не комментировали.

Один из атакованных ЖК в Новороссийске

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») также заявил, что дроны нанесли удары по фрегату «Адмирал Григорович» в порту Новороссийска. Он опубликовал видео, на котором дрон приближается к кораблю, непосредственно момент удара там не виден. Степень повреждения, которую получил корабль, неясна.

Вскоре после этого OSINT-аналитики указали, что «Адмирал Григорович» сейчас находится в Средиземном море. Тогда Бровди отредактировал публикацию — он указал, что под удар попал фрегат «Адмирал Макаров». Это корабль того же самого проекта «Буревестник», что и «Адмирал Григорович».

Независимых подтверждений успешной атаки на корабль нет, однако кадры, опубликованные Бровди, перепостили многие российские провоенные паблики — их авторы указывают, что «видеоматериалы особых сомнений не вызывают».

«Адмирал Макаров» после потопления крейсера «Москва» в 2022 году неофициально называли новым флагманом российского Черноморского флота. В ходе войны с корабля регулярно осуществляются пуски ракет «Кинжал» по городам Украины.

Война в фотографиях. Одесса

Российские дроны сегодня ночью атаковали Одессу. Один из ударов пришелся по многоэтажному дому, в результате чего он частично обрушился с третьего по пятый этаж. По данным властей, погибли три человека — 30-летняя женщина и ее двухлетняя дочь и еще одна женщина в возрасте 53 лет.

Еще 15 человек получили ранения, среди них — беременная женщина и двое детей. Сейчас разбор завалов продолжается, власти опасаются, что под ними еще могут оставаться люди.

В Одессе понедельник объявлен днем траура.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Иван (Армения). Надоела ненависть и поиск виноватых. Просто хочется поддержать всех, кто устал от войны и каждый день мечтает о мире. Украинцев, сидящих в окопах и жилых домах под бомбежками. Россиян, которые уехали или остались, но не стали инструментом войны. Тех, кто потерял близких, дом и надежду. Вы все это не заслужили. Берегите себя. Очень важно остаться людьми с чистым разумом и ресурсами. Наступит момент, когда мы сможем все изменить.

