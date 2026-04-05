В порту Приморск поврежден нефтепровод после атаки украинских дронов. В Нижегородской области пожар на нефтяных объектах

Украинские беспилотники в ночь на 5 апреля атаковали Ленинградскую область, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, силы ПВО сбили 19 дронов.

Дрозденко заявил, что обломками беспилотников поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, никто не пострадал. «Идет безопасное выгорание из перекрытой трубы», — добавил он.

30 беспилотников также сбили над промышленной зоной Кстовского района Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. Он заявил, что в результате падения обломков повреждения получили два объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», там начался пожар.

Кроме того, повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ, а также несколько жилых домов и приусадебных участков. Часть жителей осталась без электричества.

Украинский телеграм-канал Exilenova опубликовал видео, на которых виден пожар, как утверждается, на НПЗ в городе Кстово.

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областями, Мордовией и аннексированным Крымом.

«Опять нам врезали кованым сапогом» Украина уже неделю бьет по российским портам на Балтике. Это попытка помешать России получить сверхдоходы от подорожавшей нефти

