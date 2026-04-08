«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России заключить временное перемирие для дальнейших переговоров, по аналогии с тем, как это было сделано на Ближнем Востоке.

«Прекращение огня — это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Это сохранение жизней людей, отказ от разрушения городов и сел, возможность для электростанций и другой инфраструктуры нормально работать, следовательно, это время и необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат», — написал украинский лидер в соцсетях, комментируя перемирие в войне между США, Израилем и Ираном.

Зеленский подчеркнул, что Киев всегда призывал к прекращению огня.

Украина еще раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары. Это очевидно для всех — что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей.

В Кремле предложение Зеленского не комментировали. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга заявил, что на фоне перемирия на Ближнем Востоке Москва надеется на возобновление переговоров с Украиной и США, которые в последние недели оказался фактически заморожены.

Представитель Кремля отметил, что два переговорных процесса связаны лишь опосредованно — тем, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сейчас «заняты иранскими делами». «Надеемся, что уже в обозримой перспективе у них будет больше времени и больше возможностей встречаться в трехстороннем формате, мы этого ждем», — сказал Песков.

В начале апреля Зеленский говорил, что через американцев Киев передал Москве предложение о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам. Он дал понять, что ВСУ в противном случае готовы наращивать масштаб ударов по российской инфраструктуре, связанной с экспортом энергоносителей.

Россия и Украина при посредничестве США уже договаривались об энергетическом перемирии зимой. Это произошло, когда из-за ударов по электроподстанциям сначала в Киеве и многих других крупнейших городах Украины, а затем в российском Белгороде мирные жители на протяжении многих дней оставались без тепла и света. Перемирие продлилось несколько дней, в Кремле подчеркивали, что согласились на него после личной просьбы президента США Дональда Трампа.

Война в фотографиях. Центр временного размещения в самопровозглашенной ЛНР

Женщина сидит в центре временного размещения в городе Рубежное, находящемся под контролем российской армии Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

48-летний Алексей Гримов из села Заречное. Он получил ранение глаза в результате атаки дрона. Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

47-летняя Яна Мельник из Дроновки и 49-летняя Марина Анадская из Ямполя Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

89-летняя Людмила Кравченко Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Сергей (РФ). Многие — да почти все — пишут об одиночестве и непонятности после начала войны. Добавлю немного серости для полноты картины о жизни антипутинских граждан.

Я с начала событий оказался в полном одиночестве — все мало-мальские знакомые вдруг стали неоднозначниками или зетниками. У меня нет жены, детей, родственники — патриоты, соседи поздравляют с 9 Мая, в подъезде живут мусор и донбасский переселенец — патриот. В 2014 году я один раз был на митинге, но не обзавелся знакомыми, а потом было некогда, да и надежда на перемены угасла. Раньше чаще, а сейчас редко пытаюсь заговаривать о войне, но попадаются или зетники (пока без последствий), или потупленное молчание неоднозначных. Короче, полный вакуум вокруг, нет даже круга, куда можно скрыться, уйти в быт или отношения.

Я немолод, чтобы уехать физически, «родина» стала скоплением враждебного и чужого пространства. Я желаю (несмотря на то, что живу здесь) ей и ее обитателям гибели и бед. Это странное чувство — видеть везде сальный след пуйловских рук. Равнодушие стало главным словом. Трудно сказать, может, я становлюсь сумасшедшим, может, это болезненная фиксация, а может, я просто слишком впечатлительный? Может. Пугает в принципе то, что придется жить с этим до конца дней, антидепрессанты, конечно, в помощь. Они убирают панические атаки, но не меняют взгляд — а он просвета не наблюдает.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война 1504-й день. Кремль думает над заменой Вячеслава Гладкова — главы прифронтовой Белгородской области. Там «ухудшилось качество жизни», пишут «Ведомости»

«Медуза»