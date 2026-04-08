Иран и США все-таки согласились на двухнедельное перемирие Исламская республика считает это своей победой. Трамп, обещавший «гибель целой цивилизации», теперь предрекает Ближнему Востоку «золотой век»

Иранцы с флагами на демонстрации на площади Энгелаб в Тегеране после объявления о двухнедельном перемирии, 8 апреля 2026 года Abedin Taherkenareh / EPA / Scanpix / LETA

Трамп объявил о двухнедельном перемирии. В ночь на 8 апреля, когда истекал срок последнего ультиматума, поставленного Соединенными Штатами руководству исламской республики, Трамп написал, что США приостанавливают бомбардировки Ирана на две недели при условии «полного, немедленного и безопасного» открытия Ормузского пролива.

По словам Трампа, США «достигли и превзошли» все военные цели и получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое «может служить рабочей основой для переговоров». Он добавил, что практически по всем спорным вопросам между США и Ираном «уже достигнуто согласие».

Спустя несколько часов Трамп написал еще один пост, в котором заявил, что США будут помогать с урегулированием скопления судов в Ормузском проливе. «Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги. Иран сможет начать процесс восстановления», — добавил президент США, пообещав, что это может стать «золотым веком» Ближнего Востока.

За несколько часов до этого он грозил, что в ночь на 8 апреля погибнет «целая цивилизация», которую «уже никогда не вернуть». «Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда у нас есть полная и тотальная смена режима, где возобладают другие, более умные и менее радикальные, силы, возможно, произойдет нечто по-настоящему революционное», — писал президент США.

Иран согласился на перемирие. Официальный ответ Ирана на заявление Трампа опубликовал глава МИД исламской республики Аббас Арагчи. В нем говорится, что если атаки на Иран будут прекращены, то и он в ответ прекратит свои «оборонительные операции». Безопасный проход судов через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель при условии координации их действий с иранскими военными, пообещал Арагчи. При этом план Тегерана предусматривает, что Иран и Оман в течение этих двух недель смогут по-прежнему взимать плату с судов, проходящих через пролив, пишет Associated Press со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров.

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Трамп, приняв условия исламской республики, «отказался от своих отчаянных угроз и блефа», а враги страны потерпели «неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение». План Ирана из 10 пунктов, упомянутый Трампом как основа для переговоров, предполагает гарантии ненападения для исламской республики, ее контроль над Ормузским проливом, признание права на обогащение урана, снятие всех санкций и выплату компенсаций. Конкретные требования Ирана из этого плана США пока не комментировали.

По данным источников The New York Times, на перемирие Иран согласился после дипломатических усилий Пакистана, а также вмешательства Китая, призвавшего Тегеран «проявить гибкость и снизить напряженность».

В Израиле поддержали перемирие. В офисе премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу заявили, что Израиль также поддерживает усилия США по обеспечению того, чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы для Америки, Израиля, арабских стран региона и всего мира. Однако на Ливан, где Израиль открыл второй фронт, двухнедельное прекращение огня не распространяется, подчеркнули в офисе премьера.

Второй фронт войны США и Израиля с Ираном — это Ливан. Что там происходит? Правительство Ливана фактически поддерживает вторжение на свою территорию

По словам высокопоставленного израильского чиновника, которого цитирует в том числе The Times of Israel, США «заранее согласовали» с Израилем двухнедельное прекращение огня с Ираном. Собеседник The Times of Israel утверждает, что в ходе переговоров США будут настаивать на полном выводе ядерного материала из Ирана, прекращении обогащения урана и устранении угрозы баллистических ракет.

При этом после заявления Трампа в Израиле по всей стране вновь звучала воздушная тревога из-за обстрелов. В населенном пункте Тель-Шева на юге страны двое подростков получили легкие ранения.

Переговоры США и Ирана пройдут в Исламабаде. За несколько часов до истечения ультиматума Трампа премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой перенести дедлайн на две недели, а к руководству Ирана — открыть Ормузский пролив. И Трамп, и Арагчи в своих заявлениях о перемирии выразили благодарность Шарифу. Он, в свою очередь, приветствовал согласование немедленного прекращения огня, отметив при этом, что оно касается и Ливана.

Предварительной датой переговоров иранское агентство Tasnim называет 10 апреля. Иран выделит на переговоры две недели, но этот срок может быть продлен по соглашению сторон, пишет Tasnim. О том, что переговоры пройдут в пятницу, 10 апреля, также пишет Axios со ссылкой на два источника. Делегацию США предположительно возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Пакистан после начала войны на Ближнем Востоке выступил одним из основных посредников между США и Ираном. За день до истечения ультиматума Трампа Reuters писал, что Пакистан подготовил двухэтапный план окончания войны: немедленное прекращение огня (и открытие Ормузского пролива) с последующим заключением всеобъемлющего соглашения.

Цены на нефть резко снизились. После заявления Трампа о двухнедельном перемириии стоимость барреля нефть марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель (до 94,5 долларов). На протяжении последних недель цена Brent колебалась в районе 110 долларов. При этом нынешняя цена все еще остается намного выше уровня 67,02 доллара за баррель, зафиксированного 27 февраля, перед началом войны на Ближнем Востоке. Цена на WTI упала на 19%.

Акции российских нефтегазовых компаний также начали торги утром 8 апреля падением на фоне перемирия США и Ирана. Лидируют в снижении акции «Роснефти», «Татнефти», «Лукойла» и «Новатэка».

Ближний Восток готовится к эскалации войны США собираются бомбить иранские электростанции. Соседние страны ждут ударов Ирана и планируют ответ

