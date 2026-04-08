Цены на нефть резко упали после перемирия США и Ирана. Рынок акций РФ открылся снижением

После заявления Дональда Трампа о перемирии между США и Ираном стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель.

Днем 7 апреля цена на нефть колебалась между отметками 107-110 долларов за баррель, но в ночь на 8 апреля она начала резко снижаться. К утру баррель нефти Brent на лондонской бирже ICE торговался на отметке 93-94 доллара. Американская нефть WTI подешевела до 96,75 доллара за баррель, снизившись почти на 16%.

Акции российских нефтегазовых компаний начали торги утром 8 апреля падением на фоне перемирия США и Ирана, передают РБК и «Интерфакс».

Лидируют в снижении акции «Роснефти» (—7,2%), «Татнефти» (—6,6%), «Лукойла» (—4,3%), «Новатэка» (—4%), подешевели также акции «Совкомфлота» (—3,1%), «Газпрома» (—2,4%), «Русала» (—1,7%), «Сургутнефтегаза (—1,6%). К 07:01 по московскому времени индекс Мосбиржи составил 2751,98 пункта (—1,6%).

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты приостанавливают бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Власти Ирана подтвердили, что согласны на перемирие.

