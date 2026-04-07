«Целая цивилизация погибнет сегодня ночью». Трамп продолжает угрожать Ирану

Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social пост, в котором пригрозил «уничтожением целой цивилизации» в ночь на 8 апреля — когда истекает срок его последнего ультиматума Ирану.

Целая цивилизация погибнет сегодня ночью и ее уже никогда не вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда у нас есть полная и тотальная смена режима, где возобладают другие, более умные и менее радикальные, силы, возможно, произойдет нечто по-настоящему революционное. Кто знает? Мы узнаем это уже сегодня ночью, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смерти, наконец подойдут к концу. Боже, благослови великий народ Ирана!

В выходные Трамп пригрозил устроить Ирану «ад» и «возвращение в каменный век» и нанести удары по иранским энергетическим объектам, если Тегеран не прекратит блокаду Ормузского пролива. 5 апреля он написал, что во вторник в Иране будет «день электростанций и день мостов одновременно», потребовав открыть «чертов» Ормузский пролив. В следующем посте он установил финальный срок: «вторник, 8 вечера по времени Восточного побережья». По московскому времени это 3 часа ночи среды, 8 апреля. Правозащитники и политики заявляют, что удары по иранской энергетической инфраструктуре станут военным преступлением.

