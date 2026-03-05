Последствия израильского удара по Тиру на юге Ливана, 4 марта 2026 года Kawnat Haju / AFP / Scanpix / LETA

Главный фронт большой войны на Ближнем Востоке — Иран и Персидский залив. Второй по значимости — Ливан. И там вероятность скорых и кардинальных политических перемен гораздо выше, чем на основном фронте. Израиль вступил в очередную войну с «Хизбаллой» — и на сей раз вероятность, что это приведет к окончательному разгрому этой организации, как никогда высока.

«Хизбалла» — это одновременно крупная ливанская политическая сила, вооруженная группировка, по меньшей мере сопоставимая с ливанской армией, и террористическая организация, считающая своей главной целью борьбу с Израилем. «Хизбаллу» еще в 1980-е годы создал и с тех пор поддерживает (вооружает, финансирует, обучает, обеспечивает разведданными) иранский Корпус стражей Исламской революции.

«Хизбалла» — это крупнейшая и важнейшая среди иранских прокси, то есть среди вооруженных группировок, которые долгое время служили Ирану своего рода внешним защитным контуром. С точки зрения Исламской Республики, основная функция группировки заключалась в том, чтобы угрожать Израилю: если еврейское государство предпринимает какие-то действия против Ирана, «Хизбалла» атакует еврейское государство. Группировка никогда не была в силах победить Израиль — но до недавнего времени могла нанести ему очень значительный экономический и политический урон. Расчет Ирана был в том, что для Израиля это делало цену прямого столкновения с Ираном слишком высокой — и поэтому Израиль такого столкновения избегал.

Но Иран не всецело контролирует «Хизбаллу» — и у нее есть собственные амбиции, помимо защиты Ирана. Население Ливана состоит почти поровну из христиан, суннитов и шиитов — и вся политика имеет конфессиональный характер. Вплоть до того, что президент — всегда христианин, премьер — всегда суннит, спикер парламента — всегда шиит. «Хизбалла» — не единственная, но сильнейшая организация, представляющая интересы шиитов — исторически дискриминируемой группы населения. У «Хизбаллы» есть собственная партия «Верность сопротивлению», которая занимает в парламенте 14 мест из 128 (третья по величине фракция).

Совсем недавно — с октября 2022 до января 2025 года — Ливан пережил период паралича государственной власти. Парламент никак не мог избрать президента из-за неразрешимых межпартийных противоречий, а без президента некому было назначить правительство. «Хизбалла» не была единственной причиной этого кризиса, но препятствовала его разрешению: ей было важно, чтобы новым президентом не стал ее принципиальный враг.

На таком фоне 7 октября 2023 года террористы ХАМАС напали на Израиль. На следующий же день «Хизбалла» стала обстреливать север Израиля. Израиль отвечал артиллерийским огнем и авиаударами.

Спустя год ситуация переломилась. В сентябре 2024-го израильские спецслужбы провели операцию с подрывом пейджеров и раций «Хизбаллы». За этим последовали массированные авиаудары по позициям группировки на юге Ливана, в долине Бекаа на востоке, а также в Дахии — шиитском районе Бейрута (все эти места фактически контролируются не ливанскими властями, а «Хизбаллой»). За несколько дней погибло почти все руководство «Хизбаллы», включая ее многолетнего лидера Хасана Насраллу, его преемника и преемника преемника.

После этого Армия обороны Израиля вошла в южный Ливан — и оставалась там до ноября, захватывая и уничтожая объекты «Хизбаллы», запасы оружия и боевиков. Уходя, израильтяне заключили с Ливаном соглашение, которое фактически предоставляло им свободу действий (то есть авиаударов) в случае новой угрозы со стороны «Хизбаллы».

Эти события имели большие политические последствия. «Хизбалла» была, помимо всего прочего, одной из силовых опор режима Башара Асада в Сирии. Ослабленная войной с Израилем, она не была готова ему помочь — и уже в декабре 2025 года вооруженная сирийская оппозиция очень быстро свергла диктатора.

В самом же Ливане ослабление «Хизбаллы» вынудило ее пойти на уступки — и парламент наконец смог избрать президента. Им стал главнокомандующий ливанской армией Жозеф Аун. Премьером он назначил бывшего председателя Международного суда ООН Навафа Салама.

Ливан официально не признает Израиль, но это не помешало новым властям вскоре наладить рабочие отношения с еврейским государством. Фактически они стали ситуативными союзниками. Те и другие хотели разоружить «Хизбаллу»: Израиль — чтобы избавиться от врага на своей северной границе, ливанское правительство — чтобы избавиться от иранского влияния и получить наконец контроль над всей территорией страны.

С осени 2024 до начала весны 2026 года ливанская армия постепенно продвигалась на юг страны, занимая объекты «Хизбаллы» (бункеры, туннели, целые деревни) и изымая оружие, в том числе ракеты, предназначенные для обстрелов Израиля. Если это происходило, то почти всегда без боя, в результате договоренностей на уровне командиров на местах. Если же боевики «Хизбаллы» оказывали сопротивление — обычно прилетали израильские самолеты. Армия избегала прямых столкновений, поскольку не была уверена — и вполне резонно, — что сможет справиться с «Хизбаллой».

Израильское руководство было в целом довольно взаимодействием с новыми ливанскими властями. Даже пошли разговоры о присоединении Ливана к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений между арабскими странами и Израилем. Однако темпы разоружения «Хизбаллы» Израиль не устраивали — его разведка раз за разом приходила к выводу, что организация быстрее приобретает новое оружие, чем сдает старое, и быстрее вербует новых боевиков, чем старые складывают оружие и получают амнистию от правительства.

На таком фоне готовилась американо-израильская операция против Ирана. «Хизбалла» уже не представляла для Израиля такой опасности, как в 2023–2024 годах, но все же оставалась вторым источником беспокойства после иранских ракет.

27 февраля американское посольство в Израиле отправило в Госдепартамент меморандум с собственной оценкой ситуации в регионе в рамках подготовки к визиту в Иерусалим госсекретаря США Марко Рубио (впоследствии отмененному). В этом документе среди прочего говорилось, что Израиль разочаровался в способности ливанских властей разоружить «Хизбаллу».

В течение февраля, пока США собирали на Ближнем Востоке свою военную группировку, Израиль нанес несколько авиаударов по позициям «Хизбаллы» на юге Ливана и в долине Бекаа, уничтожив часть запасов оружия и убив нескольких командиров боевиков. 24 февраля Израиль передал ливанскому правительству предупреждение: если начнется война с Ираном и «Хизбалла» в нее вмешается — у израильских ВВС готов список из тысячи с лишним целей, включая международный аэропорт Бейрута. Ливанский премьер Наваф Салам, со своей стороны, публично призвал «Хизбаллу» «не втягивать Ливан в очередную авантюру».

Переброска израильских танков к границе с Ливаном, 5 марта 2026 года Atef Safadi / EPA / Scanpix / LETA

Война с Ираном началась 28 февраля. Одной из ее первых жертв стал аятолла Али Хаменеи — для «Хизбаллы» не только политический союзник, но и духовный авторитет. В ночь на 2 марта, после того как информация о гибели Хаменеи получила официальное подтверждение, «Хизбалла» начала ракетные обстрелы Израиля.

В ответ Израиль, как и обещал, стал наносить массированные авиаудары по югу Ливана, долине Бекаа и Дахии. Их целями стали в том числе генсек «Хизбаллы» Наим Касем, глава партии «Верность сопротивлению» Мухаммад Раад (оба выжили) и другие руководители движения, иранские связные в Ливане, а также бейрутская штаб-квартира телеканала «Аль-Манар», контролируемого «Хизбаллой». Кроме того, Армия обороны Израиля совершила несколько небольших наземных рейдов в южный Ливан. О новой полномасштабной сухопутной операции речи пока не идет, но такое развитие событий вполне вероятно.

Израиль распространяет призывы к гражданскому населению эвакуироваться из южного Ливана и из Дахии. По данным ливанских властей, уже погибли 77 человек, раненых больше 500. Еще 80 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ливанское правительство осудило действия Израиля из-за нарушения своего суверенитета и обратилось за поддержкой к ООН и США. Одновременно оно объявило о запрете «действий „Хизбаллы“ в сфере безопасности и в военной сфере».

Самим фактом такого объявления ливанское правительство признало, что не обладает монополией на «действия в сфере безопасности и в военной сфере» (то есть на насилие) на собственной территории. Ливанская армия получила приказ отойти и не мешать Армии обороны Израиля воевать с «Хизбаллой».

