«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

В Кремле обсуждают возможную отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Один из собеседников издания отметил, что ситуация с поддержкой власти в регионе «не лучшая» — «из-за ухудшения качества жизни по сравнению с прежними временами» — и в такой ситуации логично провести «ротацию» губернатора. Другой источник сказал, что возможная отставка 57-летнего Гладкова связана в том числе с его здоровьем. Его дальнейшие карьерные перспективы «обсуждаются», говорится в материале «Ведомостей».

По плану выборы губернатора Белгородской области должны состояться уже в этом сентябре. Гладков фактически возглавляет регион с ноября 2020 года, в сентябре 2021-го он набрал на выборах 79% голосов.

В оперштабе Белгородской области, комментируя публикацию, призвали «следить за официальными источниками информации». «На сегодняшний день — губернатор работает. Другой официальной информации не поступает», — подчеркнули в оперштабе.

Сам Гладков публикацию «Ведомостей» не комментировал. Сегодня утром, как и практически каждый день, в его телеграм-канале вышли несколько постов, посвященных последствиям украинских обстрелов региона. «Сегодня большой праздник православный — Благовещение. Очень хочется, чтобы благая весть была в каждом доме. К сожалению, мы живем в состоянии фактически войны», — в частности, написал он.

Белгородская область из всех российских регионов с самого начала войны больше всех страдает от действий ВСУ. По приблизительным оценкам (точных данных власти не публикуют), за четыре года войны из-за украинских атак погибли более 400 мирных жителей, ранения получили более трех тысяч. Нынешней зимой из-за ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре тысячи жителей Белгорода неоднократно оставались без света и тепла.

Как сейчас живет Белгород Темный город «Медуза» провела в Белгороде пять дней. Вот что мы там увидели

В середине марта Гладков резко высказался насчет постоянных отключений мобильного интернета в регионе, которые он сам ранее оправдывал необходимостью защиты от украинских беспилотников. «Мы все понимаем, что отключение мобильного интернета происходит из-за угрозы атак со стороны ВСУ. С другой стороны, я абсолютно согласен, что для жителей приграничья отсутствие информации — это еще большая угроза», — говорил он.

В Белгородской области уже больше года расследуется дело о крупных хищениях при строительстве линии обороны на границе. Его главный фигурант — заместитель Гладкова Рустэм Зайнуллин, курировавший в правительстве области имущественный и земельный блок, — обвиняется в мошенничестве на 32 миллиона рублей. К самому Гладкову у следствия претензий не было. В соседней Курской области бывший губернатор Алексей Смирнов по аналогичному делу получил 14 лет колонии.

Война в фотографиях. Вербное воскресенье

Отец Сергий, военный капеллан 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ готовится проводить службу в Вербное воскресенье в полуразрушенном храме в городе Орехов в Запорожской области, находящемся в нескольких километрах от линии фронта Ukraineʼs 65th Mechanized Brigade / EPA / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Никита. У меня был друг из Одессы, с которым мы прекрасно общались, несмотря на тысячу километров между нами. Буквально каждый вечер мы часами трындели в аське или скайпе. До зимы 2013-го, когда я увидел у него в репостах VK картинку с фразой «моск***й на ножи» из паблика майдана. Подчеркну: это было еще до Крыма, до захода ихтамнетов на Донбасс, даже задолго до победы Майдана. Общение после этого очевидно сошло на нет — несмотря на прекрасные отношения, общаться с подобным персонажем я очевидно побрезговал, несмотря на все объяснения про «я не всех русских называю москалями, ты — это другое».

А еще был товарищ из Львова, с которым познакомились в группе по сталкеру ещё в далёком 2009-м. Последний раз с ним общались осенью 2014 года — дружелюбно, без политики. После этого он удалился из VK, и связь с ним пропала.

Уже много времени с замиранием сердца раз в неделю-другую проверяю их: первый все еще изредка заходит в VK, а другого ищу на сайте с погибшими украинскими солдатами. К счастью, пока не нахожу. Не знаю, что там у них да как, но очень надеюсь, что хватило ума не влезать в мясорубку и получилось свалить в какую-нибудь Польшу или Германию на пособия.

Почему я решил про это написать? Прочитал комментарии украинцев про прилеты в России, а потом почти сразу увидел в запретограме пост одного знакомого «хорошего русского» про «у нас были прекрасные отношения с украинцами, пока Путин их не разрушил».

Да нет, ребят, не было. Нас накачивали ненавистью — и накачивали с обеих сторон. Путин отжал территорию, Путин устроил мясорубку, конца и края которой нет? Да, это так. Путин ли распространял картинки, что, дескать, меня и моих знакомых нужно на ножи посадить? Да нет, тут сами украинцы, их политики и их говорящие головы отличились, доводя народ до озверения. Еще до того, как по госсми накачивать начали россиян.

Надеюсь, что когда эта мясорубка закончится и эмоции хоть немного схлынут, обе стороны смогут посмотреть на себя и ужаснуться до какого оскотинивания нас всех довели. Надеюсь, что этого хватит, чтоб ни у одной из сторон не возникло желаний устроить реванш через три-пять лет. И надеюсь, что между нашими странами будут устойчивые, холодные, неприязненные, пусть даже враждебные, отношения — главное, чтобы без скатывания в горячую фазу. Пожалуй, это лучшее из того, на что мы можем надеяться.

