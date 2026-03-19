Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что отключения мобильного интернета в приграничных районах создает непосредственную угрозу для жителей, которые не могут получить предупреждения об опасности.

Гладков 19 марта в рамках прямой линии в соцсетях отвечал на вопросы жителей. В частности, пишет «Говорит НеМосква», он зачитал такое поступившее обращение:

Кто будет отвечать за смерти людей, которые не смогли получить информацию о дронах из-за отключения мобильного интернета? Головой вообще думали те, кто это сделал? «Белый список» не работает половина, дроны как летели, так и летят, им это не помеха. РКН судить надо.

В отчете о прямой линии, опубликованном на сайте Белгородской администрации, говорится, что проблемы с работой мобильного интернета «отмечаются как в областном центре, так и в приграничных территориях».

Гладков, отвечая на обращение, сказал:

Ситуация крайне сложная. Мы все понимаем, что отключение мобильного интернета происходит из-за угрозы атак со стороны ВСУ. С другой стороны, я абсолютно согласен, что для жителей приграничья отсутствие информации — это еще большая угроза, которая может привести и приводит, к сожалению, достаточно часто к смерти, к ранениям и разрушениям.

Он отметил, что с отключением мобильного интернета жители сталкиваются по всей стране, но такого количества людей, проживающих в приграничной зоне, нет ни в каком другом регионе.

Первые «белые списки», в которые включают сайты, доступные во время ограничения интернета, появились в России осенью 2025 года. Минцифры регулярно отчитывается о расширении «белых списков», но, например, популярные в России Telegram и WhatsApp в них так и не включили.

В начале марта с ограничениями в работе мобильного интернета столкнулись в Москве. Причину сбоев официально так и не объявили, но источники российских СМИ сообщали, что в Москве тестировали«белые списки», а 13 марта они начали работать.

