В Москве заработали «белые списки»

В Москве заработала система «белых списков» — сайтов, доступных во время отключений мобильного интернета. Об этом сообщают источники «Коммерсанта» на телеком-рынке.

Один из собеседников издания отметил, что «белые списки» пока работают частично, поскольку в некоторых районах города до сих пор отключены базовые станции.

Эту же информацию подтвердил журналистам Forbes источник, близкий к Минцифры. Корреспонденты обоих изданий убедились, что «белые списки» доступны в разных частях города, а также в метрополитене.

Роскомнадзор официально не комментировал эту информацию.

В Москве уже неделю наблюдаются проблемы с мобильным интернетом и связью. Источники РБК сообщали, что это тестирование «белых списков».

«Белые списки» ресурсов, доступных во время отключения интернета (власти объясняют их соображениями безопасности на фоне атак беспилотников), начали появляться осенью 2025 года. Официально целиком «белый список» нигде не публикуется, но Минцифры несколько раз сообщало о его обновлениях — в сентябре 2025 года, затем в ноябре, дважды в декабре — в начале и середине месяца, а также в феврале 2026-го. В список доступных ресурсов уже попали сайты мобильных операторов, федеральных СМИ, Центробанка, госорганов, маркетплейсов, а также соцсети — «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Max. При этом наиболее популярные в России Telegram и WhatsApp в «белый список» так и не внесены.