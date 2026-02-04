В России в пятый раз обновили «белый список». В него внесли банк ВТБ, службу доставки СДЭК, телеканал «Матч ТВ» и газету «Коммерсант»

Перечень ресурсов, остающихся доступными при отключениях интернета («белый список»), обновили в пятый раз, сообщили в Минцифры.

В список попали банки ВТБ и ПСБ, службы доставки СДЭК, «Купер» и «Самокат» и ряд сайтов федеральных СМИ (телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», а также издания «Коммерсант» и «Парламентская газета»).

Кроме этого, в обновлении — сервисы Федеральной налоговой системы и ЖКХ, сайты магазинов «Детский мир» и сети ресторанов «Бургер Кинг», онлайн-кассы «Эвотор», маркетплейс «Мегамаркет» и несколько других ресурсов.

Списки ресурсов, доступных во время отключения интернета (власти объясняют их соображениями безопасности на фоне атак беспилотников), начали появляться осенью 2025 года. Официально целиком «белый список» нигде не публикуется, но Минцифры несколько раз сообщало о его обновлениях — в сентябре 2025 года, затем в ноябре и дважды в декабре — в начале и середине месяца. В список доступных ресурсов уже попали сайты мобильных операторов, федеральных СМИ, Центробанка, госорганов, маркетплейсов, а также соцсети — «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Max. При этом наиболее популярные в России Telegram и WhatsApp в «белый список» так и не внесены.

По данным РБК, ФСБ запретила вносить в «белые списки» также приложения банков, которые не установили СОРМ — систему для отслеживания и хранения переписки пользователей. Издание отмечало, что в «белых списках» нет основных приложений «Сбера», Т-банка и Газпромбанка.

Читайте также

Весь прошлый год власти душили Рунет — от ограничений вотсапа и телеграма до «белых списков». Станет ли все еще хуже в 2026-м? Мы попросили поделиться прогнозами экспертов и журналистов, которым доверяем

Читайте также

Весь прошлый год власти душили Рунет — от ограничений вотсапа и телеграма до «белых списков». Станет ли все еще хуже в 2026-м? Мы попросили поделиться прогнозами экспертов и журналистов, которым доверяем