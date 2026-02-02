РБК: ФСБ запретила вносить в «белый список» приложения банков, не установивших систему для отслеживания и хранения переписки пользователей

ФСБ запретила вносить в «белые списки» приложения банков, которые не установили — систему для отслеживания и хранения переписки пользователей, сообщает РБК (статья доступна только по подписке).

Издание отмечает, что в «белых списках» нет основных приложений «Сбера», Т-банка и Газпромбанка — на это в частности жалуются пользователи.

В октябре 2025 года РБК со ссылкой на источники сообщал, что ФСБ потребовала от крупных банков установить СОРМ. Их обязаны устанавливать у себя все организаторы распространения информации (ОРИ), к которым относятся, например, соцсети и мессенджеры. Собеседник РБК уточнял, что банки также попадают под критерии ОРИ, поскольку обеспечивают работу сайтов и мобильных приложений, где пользователи обмениваются сообщениями.

Официально «белый список» ресурсов, доступных при отключениях интернета, нигде не публикуется, но отвечающее за него Минцифры несколько раз сообщало об обновлениях. В декабре 2025 года Минцифры дважды обновило «белый список» — в него в частности внесли ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным», сайты Совфеда, МВД, МЧС, ряда СМИ и другие.

