РБК: ФСБ потребовала от крупных банков установить СОРМ — систему для отслеживания и хранения переписки пользователей
ФСБ потребовала, чтобы российские банки установили системы для хранения переписки и другого контента, который передают пользователи их приложений, пишет РБК со ссылкой на источники (статья доступна только по подписке).
Речь идет о СОРМ — системах, которые обязаны устанавливать у себя все организаторы распространения информации (ОРИ), к которым относятся, например, соцсети и мессенджеры. Собеседник РБК уточняет, что банки также попадают под критерии ОРИ, поскольку обеспечивают работу сайтов и мобильных приложений, в которых пользователи обмениваются сообщениями (это ключевой признак организатора распространения информации).
Реестр ОРИ, который ведет Роскомнадзор, содержит около 400 организаций. В нем, как отмечает РБК, уже находится «Сбербанк онлайн» (с 2019 года) и ресурс Т-банка (с 2020 года).
По данным РБК, письмо с требованием установки СОРМ получили крупные банки, но их список не уточняется. В письме, в частности, указывается, что банкам понадобится разработать программу взаимодействия с ФСБ, назначить ответственного и установить оборудование с возможностью удаленного доступа.
В Сбербанке, ВТБ, Т-банке, Альфа-банке, Газпромбанке и других крупных организациях от комментариев отказались.