Отключили мобильную связь? Купим рацию. Нет GPS? Возьмем бумажные карты. Удалили песню со стримингов? Вспомним про MP3-плееры Как Москва пытается жить без интернета

Жители Москвы, где уже несколько дней мобильная связь и интернет работают с перебоями, стали чаще интересоваться другими средствами связи, в том числе рациями и пейджерами.

Google Trends, пишут «Важные истории», зафиксировал рост числа поисковых запросов о рациях и проводном интернете. Издание отмечает, что пик поисковых запросов в Google о рациях среди москвичей пришелся на 10 марта, когда резко выросло количество жалоб на работу мобильной связи и интернета. В тот же день жители Москвы начали искать информацию о проводном интернете, хотя в течение предыдущей недели в городе не фиксировали подобных поисковых запросов.

Рост интереса к пейджерам, рациям и стационарным телефонам зафиксировал и Wildberries. В период с 6 по 10 марта по сравнению с 6-10 февраля оборот бытовых радиостанций (раций) вырос на 27%, пейджеров для связи с клиентами и персоналом — на 73%, стационарных телефонов — на четверть, сообщила пресс-служба маркетплейса.

При этом эксперты, опрошенные BFM.ru, отметили, что в Москве уже несколько лет нет пейджинговой инфраструктуры и воспользоваться такими средствами связи невозможно.

Сеть магазинов «Читай-город», в свою очередь, сообщила, что в период с 6 по 10 марта в Москве выросли продажи бумажных карт (атласов и путеводителей) — на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Как сообщили РБК в сети магазинов, чаще всего покупали автомобильные карты Москвы и Московской области.

РБК также сообщает, что в приложении «Яндекс Такси» в Москве появилась кнопка «Заказать по телефону за наличные» — на случай нестабильной работы из-за отключений мобильного интернета.

СМИ пишут и о повышении спроса на MP3-плееры. Baza связывает это со вступившими в силу с 1 марта поправками о запрете пропаганды наркотиков. Из-за новых правил на стриминговых сервисах появились отредактированные произведения, а некоторые песни или альбомы, подпадающие под запрет, были удалены. Эксперты, опрошенные BFM.ru, считают, что помимо ограничений, связанных с поправками о запрете пропаганды наркотиков, рост популярности MP3-плееров связан и с отключениями мобильного интернета, во время которых стриминговые сервисы недоступны.

В Москве шестой день подряд проблемы с мобильным интернетом — и со связью в целом Москвичи не могут звонить и расплачиваться картами. Бизнес терпит миллиардные убытки. Источники РБК говорят, что это тестирование «белого списка»

