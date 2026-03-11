Пелагия Тихонова / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

На сбои в работе мобильного интернета жители Москвы начали жаловаться с вечера 5 марта. По данным издания «Код Дурова», сначала проблемы появились в Южном административном округе, а затем и в центре города. 6 марта москвичи рассказывали, что в пределах одного района где-то все работало, а через несколько улиц не было вообще никакой связи. Где-то, по их словам, связь появлялась на несколько минут, а потом снова пропадала.

При этом, как писал «Код Дурова», пользователи отмечали, что в некоторых районах мобильный интернет работал частично: открывались только некоторые сайты из . Такая же картина наблюдалась в метро при подключении к городскому вайфаю — то есть зайти через него, например, в телеграм, который в «белый список» не внесен, не получалось.

В тот же день «Коммерсант» опросил мобильных операторов и собеседников на телеком-рынке. Два источника газеты сказали, что операторы получили распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах Москвы. В «Билайне» предположили, что отключения связаны с «внешними ограничениями», а в «Мегафоне» и Т2 сказали, что на стороне операторов никаких ограничений нет. В МТС от комментариев отказались.

На пятый день перебоев с мобильной связью предположение о том, что в Москве тестируют «белый список», подтвердил источник РБК на рынке информационной безопасности. «По регионам это тестирование идет уже давно, сейчас оно дошло до Москвы», — сказал собеседник издания.

В Роскомнадзоре заявили, что вопросы, связанные с работой мобильного интернета, «следует направить в Минцифры». В Кремле сказали, что «все ограничения связи происходят в строгом соответствии с законодательством» и объясняются интересами безопасности.

Москвичи тем временем рассказывают, что не могут связаться с друзьями и близкими, расплатиться в кафе и магазинах, вызвать такси или перевести деньги. Часть пользователей жалуется, что из-за проблем со связью невозможно пройти авторизацию в публичной сети Wi-Fi в Москве. Отсутствие в некоторых районах не только интернета, но и мобильной связи означает, что невозможно позвонить и по срочным нуждам — например, чтобы вызвать скорую.

Внимание. В тексте на скриншотах ниже есть мат.

Помимо жителей Москвы, от отключений связи, как пишет «Коммерсант», сильно страдают предприятия малого и среднего бизнеса, а также курьерские службы, такси, каршеринг. Неназванный собеседник газеты на телеком-рынке оценил совокупный ущерб московского бизнеса за пять дней в сумму от трех до пяти миллиардов рублей (исходя из доли цифровой экономики в валовом региональном продукте и масштаба ограничений). Калькулятор «Общества защиты интернета», также основанный на доле цифровой экономики в валовом региональном продукте, считает, что один день отключения мобильной связи в Москве обходится примерно в 4,8 миллиарда рублей.

11 марта отключения вновь прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ограничения будут действовать «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан». «Другое дело — те проблемы, которые сейчас фиксируются для бизнеса, должны обязательно стать темой для разговоров в соответствующих наших ведомствах, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь», — добавил Песков.

