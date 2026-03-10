В Кремле заявили, что мобильную связь отключают для «обеспечения безопасности» и «в строгом соответствии с законодательством»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал перебои в работе мобильной связи в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

«Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством», — заявил Песков (цитата по телеграм-каналу «Вы слушали»).

Отключения мобильной связи и интернета, по его словам, связано «с главной необходимостью — обеспечение безопасности».

Песков признал, что перебои в работе связи создают «проблемы для бизнеса», что, по его словам, является «предметом для дополнительного анализа».

«По мере того, как будет анализироваться опыт, то, конечно, будут предлагаться различные решения тех проблем, которые, к сожалению, сопутствуют этим ограничениям», — заявил он.

Жители Москвы пятый день сталкиваются с перебоями в работе мобильной связи в разных частях города, в том числе в центре. Утром 9 марта мобильный интернет на несколько часов был отключен в Санкт-Петербурге и Архангельске. Власти Ленинградской области в этот день объявляли об угрозе атаки беспилотников.

