В Петербурге сбой в работе мобильного интернета

В Санкт-Петербурге утром 9 марта произошел сбой в работе мобильного интернета, его, в частности, зафиксировал сервисы Downdetector и «Сбой.рф».

Жители Петербурга начали массово жаловаться на сбой около 6 утра — вскоре после того, как губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе объявлена угроза ударов беспилотников и предупредил о возможном «понижении скорости мобильного интернета».

В 9 утра предупреждение об угрозе ударов дронов было отменено, после чего на Downdetector резко сократилось число жалоб на неработающий мобильный интернет.

С утра 9 марта также сообщалось о сбоях в работе мобильного интернета в Архангельской области. К полудню мобильный интернет в регионе вновь заработал в обычном режиме.

Жители Москвы несколько дней, начиная с 6 марта, жаловались на сбои в работе сотовой связи и мобильного интернета в разных районах города. Два источника «Коммерсанта» на телеком-рынке заявили, что перебои могут быть связаны с «внешними ограничениями». По их словам, операторам поступило распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах города. К утру 9 марта число жалоб, по данным Downdetector и «Сбой.рф», снизилось до обычного.

В разных регионах России с весны 2025 года регулярно отключают мобильный интернет, объясняя это мерами безопасности при угрозе атаки украинских беспилотников. Предполагается, что во время отключений интернета остаются доступными сайты из «белых списков».

