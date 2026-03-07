Жители Москвы сообщили о проблемах с мобильной связью и интернетом

Жители Москвы днем 7 марта сообщают о сбоях в работе сотовой связи и мобильного интернета. Это следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф».

По данным сервисов, жалобы фиксируются у операторов T2, МТС, «Мегафона», «Билайна».

На проблемы со связью и мобильным интернетом жители Москвы начали жаловаться днем 6 марта. Два источника «Коммерсанта» на телеком-рынке заявили, что перебои могут быть связаны с «внешними ограничениями». По их словам, операторам поступило распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах российской столицы.

В «Билайне» сообщали «Коммерсанту», что «в некоторых районах Москвы сеть действительно может работать с прерываниями в связи с внешними ограничениями».

