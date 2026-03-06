В Москве возникли проблемы с мобильной связью

В работе мобильной связи и мобильного интернета 6 марта произошли перебои, сообщает «Коммерсант».

Два источника издания на телеком-рынке заявили, что от операторов связи потребовали ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах Москвы.

Один из источников издания сказал, что из-за ограничений в работе мобильного интернета также могли возникнуть проблемы в работе мобильной связи. Другой источник добавил, что проблемы в основном затронули юг Москвы.

В «Вымпелкоме» («Билайн») сообщили, что «в некоторых районах Москвы сеть действительно может работать с прерываниями в связи с внешними ограничениями». «Ждем восстановления доступа вместе с вами», — сказали в компании.

В «Мегафоне» заявили, что сеть работает стабильно, ограничений со стороны оператора нет. В Т2 сказали, что ограничения происходят «не на стороне оператора», а сеть работает в штатном режиме. В МТС отказались от комментариев.

В регионах России регулярно ограничивают работу мобильного интернета. Первые ограничения в Москве начались в мае 2025 года во время празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Власти часто объясняют отключение мобильного интернета борьбой с атаками дронов Украины.

