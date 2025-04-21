Путин объявил «пасхальное перемирие». Россия и Украина обвинили друг друга в его многочисленных нарушениях. Что это было? Западные медиа считают, что это только жест, адресованный Трампу

Рамиль Ситдиков / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

19 апреля, накануне Пасхи, президент России Владимир Путин неожиданно объявил о прекращении огня в Украине «по гуманитарным соображениям». Перемирие должно было продлиться с 18:00 субботы (начало всенощной в церквях) до 00:00 понедельника.

Путин выступил с таким заявлением меньше чем за два часа до начала режима прекращения огня. При этом он добавил: «Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру». Президент Украины Владимир Зеленский вскоре после этого заявил, что Украина намерена действовать «зеркально», то есть готова прекратить огонь, если Россия его действительно прекратит. За время «перемирия» и после его окончания стороны обменялись обвинениями в его многочисленных нарушениях.

Журналисты The New York Times полагают, что внезапная инициатива Путина — это сигнал о том, что Россия якобы готова к настоящему перемирию, адресованный в первую очередь президенту США Дональду Трампу. Днем ранее госсекретарь Марко Рубио, а затем и сам Трамп заявляли, что США могут отказаться от посреднических усилий между Россией и Украиной, если не увидят прогресса в переговорах. Одностороннее прекращение огня, объявленное Путиным, должно было представить дело так, будто препятствием к прекращению войны является позиция Украины, а не России.

Привязка прекращения огня к Пасхе, вероятно, также является своеобразным откликом на американские инициативы, полагает «Би-би-си». В марте администрация Трампа предлагала России и Украине заключить 30-дневное перемирие. Зеленский согласился на это предложение. Путин заявил, что Россия «за, но есть нюансы». Он выдвинул целый ряд условий, при которых может быть заключено соглашение.

Подробнее об этом

Путин говорит, что согласен на 30-дневное прекращение огня с Украиной, «но есть нюансы» Разбираемся в этих нюансах вместе с политологом Михаилом Коминым

Подробнее об этом

Путин говорит, что согласен на 30-дневное прекращение огня с Украиной, «но есть нюансы» Разбираемся в этих нюансах вместе с политологом Михаилом Коминым

Эксперты, опрошенные The Washington Post, также сходятся во мнении, что неподготовленное пасхальное прекращение огня — это жест, адресованный исключительно Трампу. Между Россией и Украиной идет еще и пропагандистская война: кто кого убедительнее обвинит в том, что конфликт продолжается, несмотря на попытки США его прекратить. Обе стороны выступают с предложениями о прекращении огня, но не принимают предложения друг друга. Инициатива Путина позволила ему «перебросить мяч на сторону Украины», заключают эксперты The Washington Post.

Хроника войны

Война Тысяча сто пятьдесят третий день. Минобороны РФ официально объявило о возобновлении ударов после «пасхального перемирия». Власти Украины заявили, что удары и не прекращались

Хроника войны

Война Тысяча сто пятьдесят третий день. Минобороны РФ официально объявило о возобновлении ударов после «пасхального перемирия». Власти Украины заявили, что удары и не прекращались

«Медуза»