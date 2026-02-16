В Пхеньяне открыли улицу в честь «героев-бойцов зарубежной военной операции»

В столице КНДР построили улицу в память «о блестящих подвигах героев-бойцов зарубежной военной операции», сообщает северокорейское агентство ЦТАК. На торжественной церемонии открытия улицы, получившей название Сэбёр («Новая звезда») присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. В ходе церемонии членам семей погибших бойцов были вручены ордера на квартиры на новой улице.

Вид на улицу Сэбёр KCNA / EPA / Scanpix / LETA

Церемония открытия KCNA / EPA / Scanpix / LETA

«Товарищ Ким Чен Ын посетил дом Ким Чон Ок — жены павшего бойца О Тхэ Чхора, где он с отцовской любовью аккуратно осмотрел все комнаты, кухню и другое, выслушал впечатление членов семьи от вселения в новый дом. Он сказал: сильнее будет, наверное, тоска по мужу в замечательном доме, но как можно скорее следует преодолеть печаль и жить счастливо», говорится в распространенном ЦТАК сообщении на русском языке.

KCNA / Reuters / Scanpix / LETA

Лидер КНДР посетил еще нескольких семей, чьи родственники погибли во время «зарубежной военной операции», в том числе «дом супругов Мун Рён Мо и Рю Сын Нам, которые посвятили Родине двух сыновей-близнецов».

Где проходила «зарубежная военная операция», в сообщении ЦТАК не уточняет.

В 2024 году после вторжения ВСУ в Курскую область Северная Корея направила своих военных на помощь российским войскам. Власти КНДР и России долгое время не комментировали присутствие северокорейских войск в Курской области. Официальных данных о численности контингента КНДР и его потерях до сих пор нет.

По разным оценкам (в частности, разведки Южной Кореи) всего в Россию было отправлено до 15 тысяч северокорейских военных, и еще около тысячи — для разминирования Курской области после того, как ВСУ покинули регион. Потери КНДР разные источники оценивают в несколько тысяч убитых и раненых.